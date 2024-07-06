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Эксперт объяснил причины публикации NYT зверств иностранных наемников на Украине

Эксперт Данилин: статья NYT дискредитирует политику Байдена в отношении Украины
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Появление в американском СМИ статьи о зверствах в отношении российских военнопленных на Украине со стороны подразделения иностранных наемников, в том числе и граждан США, может указывать на недовольство консервативного общества Соединенных Штатов втягиванием в конфликт с РФ. Такое мнение 6 июля высказал в беседе с «Известиями» директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Он обратил внимание на то, что именно издание The New York Times (NYT) опубликовало информацию с ноутбука сына президента Хантера Байдена, которая подтверждала, что он использовал свое политическое влияние в зарубежных деловых отношениях.

По словам эксперта, не стоит удивляться выходу статьи о зверствах наемников, участвующих в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тем не менее, отметил он, сам факт выхода материала, в котором открыто говорится о том, что американские солдаты вовлечены в убийство, — это дополнительный аргумент для членов американского консервативного общества против нынешнего президента США и его политики в отношении Украины.

«Очевидно, что консерваторы ставят это напрямую в вину Байдену. И таким образом они хотят показать недовольство Байденом и то, что Байден некомпетентен», — считает Данилин.

Накануне The New York Times выпустила статью, в которой приводятся свидетельства немецкого медика из международного отряда добровольцев «Избранная рота» (The Chosen company) Каспара Гроссе. Он рассказал изданию, что видел, как один из членов подразделения бросил гранату в российского военнопленного.

Рассказ о других подобных эпизодах подкрепляется его заметками того времени, видеозаписями и текстовыми сообщениями, которыми обменивались члены подразделения. В материале говорится, что наличие хоть одного такого видео в Вооруженных силах (ВС) США стало бы поводом для немедленного расследования. На Украине же военные преступления группировки остаются безнаказанными.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 марта отметил, что в Москве знают о пытках украинской армии над российскими военными, а потому в докладе ООН на эту тему нет ничего нового.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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