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Минтруд предложит сделать 31 декабря 2025 года выходным

Котяков: 31 декабря 2025 года будет выходным из-за переноса праздничных выходных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В следующем году 31 декабря будет выходным днем за счет переноса выходных праздничных дней по проектировкам Минтруда РФ. Об этом 6 июля заявил глава ведомства Антон Котяков.

«Вот у нас в этом году, в 2024-м, 31 декабря — выходной день. На следующий год по нашим проектировкам 31 декабря тоже получается выходным днем с учетом переноса всех дат. Соответственно, дальше будем смотреть», — сообщил Котяков «РИА Новости».

В 2024 году 31 декабря уже стало нерабочим днем по проекту постановления Минтруда РФ о переносе выходных дней. В министерстве напомнили, что нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочий день.

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О том, что Минтруд рассмотрит инициативу сделать 31 декабря 2025 году нерабочим, Котяков сообщил «Известиям» 7 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он отметил, что ведомство постоянно получает сообщения не только от политических партий, но и от граждан с просьбой о переносе выходных и рабочих дней таким образом, чтобы 31 декабря всегда было нерабочим днем.

Позже, 10 июня, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко заявил, что объявление 31 декабря выходным днем не повлечет за собой негативных последствий для экономики. Он отметил, что это поспособствует снижению стресса граждан России в период семейных предновогодних хлопот в связи с нехваткой времени.

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