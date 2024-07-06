Недальновидная политика НАТО повышает вероятность прямого участия альянса в конфликте на Украине, заявила депутат бундестага, член партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен.

«На Украине растет опасность прямого участия [НАТО] в конфликте», — заявила она в ходе выступления в нижней палате немецкого парламента 4 июля, которое транслировал телеканал Phoenix на YouTube-канале.

Политик призвала не допустить присоединения Украины к альянсу и назвала безответственным выделение средств Киеву при сокращении государственных расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Также Дагделен отметила, что вместо поддержки НАТО необходимо стремиться к миру.

Ранее, 3 июля, канцлер Германии Олаф Шольц заявил в бундестаге, что придерживается политики, при которой ФРГ не станет участницей конфликта на Украине. При этом немецкие депутаты напомнили ему, что недавно Берлин разрешил украинским военным наносить удары немецким оружием по российским территориям.

До этого, 16 июня, Дагделен также высказалась против политики НАТО, указав на то, что альянс создает риск третьей мировой войны с ядерным фиаско в Европе. По ее мнению, все решения в блоке диктуют США, а Шольц «делает вид, будто у него в НАТО есть право голоса».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.