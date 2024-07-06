Залужный с 10 июля приступит к обязанностям посла Украины в Британии

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный с 10 июля приступит к обязанностям посла в Великобритании. Об этом 6 июля сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Других подробностей не приводится.

4 июля издание «Главком» рассказало, что он отправился в Лондон 3 июля и в ближайшее время приступит к новым обязанностям. 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, отправил Залужного в отставку. Он назначил на его должность Александра Сырского, который с 2019 года занимал пост командующего сухопутными войсками.

7 марта украинский МИД сообщил о назначении Залужного на должность посла в Великобритании. Зеленский объяснил решение личным желанием того работать дипломатом. 23 апреля сообщалось, что Лондон согласовал вступление экс-главкома в должность посла, выдав агреман.

При этом украинские СМИ в марте указывали на нарушения в ходе назначения Залужного послом. Газета «Зеркало недели» отметила, что за всю историю существования МИДа никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана — запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу.