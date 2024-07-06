В Тыве бизнесмена приговорили к семи годам колонии за хищение более 52 млн

В Кызыле суд приговорил к семи годам лишения свободы директора ООО «Технологии автономных систем» за хищение бюджетных денежных средств на сумму более 52 млн рублей. Об этом 6 июля сообщила прокуратура Республики Тыва в своем Telegram-канале.

Отмечается, что с октября 2014-го по 2016 год осужденный совершил хищение бюджетных денежных средств на сумму 4,5 млн рублей, выделенных для строительства объектов, а также 48,2 млн, которые предназначались для приобретения 72 жилых благоустроенных помещений для переселения граждан.

«Суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 2 млн рублей», — говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.

Ранее, 27 июня, сообщалось, что Головинский районный суд Москвы по завершении рассмотрения уголовного дела о хищении денежных средств ООО КБ «АйМаниБанк» вынес приговор в отношении его двоих фигурантов — Игоря Волчихина и Михаила Кожина. Первому суд назначил наказание в виде лишения свободы на шесть лет условно с испытательным сроком на пять лет. Второго приговорили к условному сроку лишения свободы на три года с испытательным сроком в течение трех лет.