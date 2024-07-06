Реклама
Прямой эфир
Мир
Масуд Пезешкиан одержал победу на выборах президента Ирана
Мир
Джо Байден назвал своим достижением расширение НАТО
Мир
США указали на необходимость роста оборонных расходов в НАТО до 2% ВВП
Мир
Карлсон указал на желание Орбана остановить полное разрушение Украины
Экономика
Ставки по ипотеке выросли до 23%
Общество
Синоптики спрогнозировали грозу и до +24 градусов в Москве 6 июля
Армия
Силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями
Армия
Пиротехники МЧС РФ за полгода обезвредили почти 44 тыс. взрывоопасных предметов
Мир
В Херсонской области рассказали о лесных пожарах из-за атак ВСУ
Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель
Недвижимость
Эксперты сообщили о росте спроса на аренду квартир
Мир
Орбан назвал бюрократической бессмыслицей критику со стороны ЕС
Культура
В Москве открывается посвященный 12 городам РФ проект-приключение «Код города»
Общество
В Приморско-Ахтарске восстановили электроснабжение
Мир
Окружение Байдена считает причиной его проблем со здоровьем преклонный возраст
Спорт
Сборная Франции по пенальти победила португальцев в матче Евро-2024
Происшествия
Более 20 человек отравились роллами из кафе в Бурятии

Пиротехники МЧС РФ за полгода обезвредили почти 44 тыс. взрывоопасных предметов

0
Фото: МЧС России
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За последние полгода пиротехники МЧС России обезвредили почти 44 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом 6 июля рассказали в пресс-службе ведомства.

Каждый день сотрудники инженерно-пиротехнических подразделений МЧС РФ обследуют территории, где могут находиться неразорвавшиеся взрывоопасные предметы, в частности, это те места, которые раньше были прифронтовыми районами в годы Великой Отечественной войны.

«В зоне особого внимания — объекты жизнеобеспечения, транспортной отрасли, инфраструктуры, сельхозугодья, жилой сектор. Наши пиротехники отдают все свои силы на то, чтобы как можно скорее избавить территории от взрывоопасных предметов, которые могут нанести вред гражданам», — отметил глава МЧС РФ Александр Куренков.

Он добавил, что с начала 2024 года специалисты очистили около 1,3 тыс. га.

«Обнаружены и обезврежены почти 44 тыс. различных видов боеприпасов. Чаще всего это противопехотные и противотанковые мины, артиллерийские снаряды, авиационные бомбы», — рассказал глава МЧС России.

Отмечается, что пиротехники в Луганской Народной Республике (ЛНР) чаще всего получают заявки от мирных жителей об обнаружении взрывоопасных предметов. Их количество совсем не уменьшается со временем, подчеркнули в МЧС РФ, поскольку люди возвращаются домой на освобожденные территории и опасаются подрывов.

Пиротехники сводного отряда МЧС России и специализированного спасательного центра ведомства также занимаются обследованием территории в Донецкой Народной Республике (ДНР). Так, с начала года они очистили более 620 га, а также уничтожили свыше 15 тыс. различных боеприпасов.

На территории Севастополя сотрудники МЧС также часто занимаются обезвреживанием взрывоопасных предметов, в том числе и под водой.

«Великая Отечественная война оставила грозный след на территории Севастополя. Сотрудники части пиротехнических и специальных водолазных работ <…> практически ежедневно реагируют на заявки об обнаружении взрывоопасных предметов», — рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Севастополю Виктор Стрелков.

Он подчеркнул, что опасные артефакты прошлого находят не только на суше, но и в воде.

«Только с начала 2024 года <…> уничтожено почти 800 боеприпасов времен ВОВ. Более 80 из них обнаружены под водой. Так, в ходе очередной операции сотрудники МЧС России по Севастополю уничтожили три авиационные бомбы времен ВОВ прямо в море на незначительном удалении от берега», — сказал Стрелков.

Скрытые ловушки: что делать с найденными снарядами
Даже пролежав в земле почти 80 лет, проржавевший боеприпас в любой момент может сдетонировать

Ранее, 18 мая, стало известно, что в Калининградской области были возобновлены работы по разминированию баржи, затопленной в Балтийском море во время Великой Отечественной войны. Специалисты МЧС России приступили к очередному этапу подводной операции. До этого спасатели совершили уже более 170 спусков общей продолжительностью более 165 часов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024