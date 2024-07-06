Пиротехники МЧС РФ за полгода обезвредили почти 44 тыс. взрывоопасных предметов

За последние полгода пиротехники МЧС России обезвредили почти 44 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом 6 июля рассказали в пресс-службе ведомства.

Каждый день сотрудники инженерно-пиротехнических подразделений МЧС РФ обследуют территории, где могут находиться неразорвавшиеся взрывоопасные предметы, в частности, это те места, которые раньше были прифронтовыми районами в годы Великой Отечественной войны.

«В зоне особого внимания — объекты жизнеобеспечения, транспортной отрасли, инфраструктуры, сельхозугодья, жилой сектор. Наши пиротехники отдают все свои силы на то, чтобы как можно скорее избавить территории от взрывоопасных предметов, которые могут нанести вред гражданам», — отметил глава МЧС РФ Александр Куренков.

Он добавил, что с начала 2024 года специалисты очистили около 1,3 тыс. га.

«Обнаружены и обезврежены почти 44 тыс. различных видов боеприпасов. Чаще всего это противопехотные и противотанковые мины, артиллерийские снаряды, авиационные бомбы», — рассказал глава МЧС России.

Отмечается, что пиротехники в Луганской Народной Республике (ЛНР) чаще всего получают заявки от мирных жителей об обнаружении взрывоопасных предметов. Их количество совсем не уменьшается со временем, подчеркнули в МЧС РФ, поскольку люди возвращаются домой на освобожденные территории и опасаются подрывов.

Пиротехники сводного отряда МЧС России и специализированного спасательного центра ведомства также занимаются обследованием территории в Донецкой Народной Республике (ДНР). Так, с начала года они очистили более 620 га, а также уничтожили свыше 15 тыс. различных боеприпасов.

На территории Севастополя сотрудники МЧС также часто занимаются обезвреживанием взрывоопасных предметов, в том числе и под водой.

«Великая Отечественная война оставила грозный след на территории Севастополя. Сотрудники части пиротехнических и специальных водолазных работ <…> практически ежедневно реагируют на заявки об обнаружении взрывоопасных предметов», — рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Севастополю Виктор Стрелков.

Он подчеркнул, что опасные артефакты прошлого находят не только на суше, но и в воде.

«Только с начала 2024 года <…> уничтожено почти 800 боеприпасов времен ВОВ. Более 80 из них обнаружены под водой. Так, в ходе очередной операции сотрудники МЧС России по Севастополю уничтожили три авиационные бомбы времен ВОВ прямо в море на незначительном удалении от берега», — сказал Стрелков.

Ранее, 18 мая, стало известно, что в Калининградской области были возобновлены работы по разминированию баржи, затопленной в Балтийском море во время Великой Отечественной войны. Специалисты МЧС России приступили к очередному этапу подводной операции. До этого спасатели совершили уже более 170 спусков общей продолжительностью более 165 часов.