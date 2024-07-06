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Психолог дала советы по помощи подросткам со стрессом после экзаменов

Психолог Казанцева: активный отдых после экзаменов поможет со стрессом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Справиться с ощущением опустошения, которое чувствуют подростки, которые сдали экзамены, помогут активный отдых и общение с близкими. Об этом 5 июля рассказала практикующий клинический психолог, руководитель Центра семейной и детской психологии Вероника Казанцева.

«У детей была мощная подготовка, мощный ход, интенсивные занятия по много часов в день. А когда уже всё сдали, они оказываются очень сильно вымотаны, не понимают, что дальше делать», — сказала она в беседе с радио Sputnik.

Психолог подчеркнула, что подростки часто ощущают пустоту и тревогу после сдачи экзаменов. Наилучшей помощью является организация активного отдыха. Казанцева указала, что «втыкание в телефон» не является помощником, вместо этого родителям стоит запланировать активность, которая поможет подростку переключиться.

«Хотя бы на дачу ребенка вывезти — подышать свежим воздухом, сходить на озеро, на рыбалку, покататься на велосипеде, пообщаться с родственниками. Это уже способствует восстановлению», — подчеркнула она.

Однако экзамены могут вызвать затяжной нервный сбой. В таком случае необходимо обратиться за профессиональной помощью. Психолог отметила, что «тревожными звоночками» могут стать неспособность контролировать эмоции и быстрая смена настроения, нарушения в режиме сна и изменения аппетита.

«Не нужно думать: вот мы сейчас хорошим настроением все исправим, ему нужно просто отдохнуть. Возможно, этого будет недостаточно. У нас нервная система так устроена, что если она один раз дала сильный сбой, то в дальнейшем она будет опять возвращаться к этому сбою», — указала Казанцева.

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Ранее, 14 июня, врач-кардиолог, медицинский эксперт «Инвитро» Полина Концедайло рассказала «Известиям», что стресс из-за экзаменов может привести к лишнему весу. Она подчеркнула, что часто за симптомами соматических заболеваний скрываются тревожные или депрессивные расстройства, что представляет проблему для диагностики и назначения лечения. Также важно внимательно следить за состоянием ребенка и при необходимости обратиться к врачу.

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