Реклама
Прямой эфир
Мир
Масуд Пезешкиан одержал победу на выборах президента Ирана
Мир
Джо Байден назвал своим достижением расширение НАТО
Мир
США указали на необходимость роста оборонных расходов в НАТО до 2% ВВП
Мир
Карлсон указал на желание Орбана остановить полное разрушение Украины
Экономика
Ставки по ипотеке выросли до 23%
Общество
Синоптики спрогнозировали грозу и до +24 градусов в Москве 6 июля
Армия
Силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями
Армия
Пиротехники МЧС РФ за полгода обезвредили почти 44 тыс. взрывоопасных предметов
Мир
В Херсонской области рассказали о лесных пожарах из-за атак ВСУ
Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель
Недвижимость
Эксперты сообщили о росте спроса на аренду квартир
Мир
Орбан назвал бюрократической бессмыслицей критику со стороны ЕС
Культура
В Москве открывается посвященный 12 городам РФ проект-приключение «Код города»
Общество
В Приморско-Ахтарске восстановили электроснабжение
Мир
Окружение Байдена считает причиной его проблем со здоровьем преклонный возраст
Спорт
Сборная Франции по пенальти победила португальцев в матче Евро-2024
Происшествия
Более 20 человек отравились роллами из кафе в Бурятии
Сюжет:

Группировка войск «Юг» сообщила об активных действиях против ВСУ

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группировка войск «Юг» Вооруженных сил (ВС) РФ сообщила, что ведет активные действия против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 июля рассказал представитель группировки войск Вадим Астафьев.

«В результате активных действий улучшили положение по переднему краю. Ранеными и убитыми противник потерял более 630 военнослужащих», — приводит его слова «Интерфакс».

Как сообщил Астафьев, Южной группировкой войск были отражены пять украинских контратак, нанесены удары по трем бригадам ВСУ в районе Федоровки, Катериновки и Красногоровки. Артиллерией и барражирующими боеприпасами уничтожено три украинских автомобиля, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и восемь полевых складов боеприпасов.

Он также сообщил, что было уничтожено 11 единиц артиллерии ВСУ.

«ВСУ не ожидали нашего появления и сдавались без боя»
Российские бойцы раскрыли подробности стремительного штурма поселка Очеретино к северу от Авдеевки

Ранее в этот день сообщалось, что танкисты ВС РФ уничтожили пункт дислокации и технику ВСУ в зоне СВО. Отмечалось, что в ходе боевого задания экипаж танка Т-72 подъезжает вплотную к селу, где наносит удары осколочно-фугасными снарядами по пункту дислокации ВСУ, а затем по технике с характерными крестами.

До этого, 5 июля, стало известно, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» нанес удар по позициям подразделения зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС ВСУ. Удар был нанесен в районе населенного пункта Коптев, который находится в 14 км к востоку от города Миргорода в Полтавской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024