Группировка войск «Юг» Вооруженных сил (ВС) РФ сообщила, что ведет активные действия против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 июля рассказал представитель группировки войск Вадим Астафьев.

«В результате активных действий улучшили положение по переднему краю. Ранеными и убитыми противник потерял более 630 военнослужащих», — приводит его слова «Интерфакс».

Как сообщил Астафьев, Южной группировкой войск были отражены пять украинских контратак, нанесены удары по трем бригадам ВСУ в районе Федоровки, Катериновки и Красногоровки. Артиллерией и барражирующими боеприпасами уничтожено три украинских автомобиля, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и восемь полевых складов боеприпасов.

Он также сообщил, что было уничтожено 11 единиц артиллерии ВСУ.

Ранее в этот день сообщалось, что танкисты ВС РФ уничтожили пункт дислокации и технику ВСУ в зоне СВО. Отмечалось, что в ходе боевого задания экипаж танка Т-72 подъезжает вплотную к селу, где наносит удары осколочно-фугасными снарядами по пункту дислокации ВСУ, а затем по технике с характерными крестами.

До этого, 5 июля, стало известно, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» нанес удар по позициям подразделения зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС ВСУ. Удар был нанесен в районе населенного пункта Коптев, который находится в 14 км к востоку от города Миргорода в Полтавской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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