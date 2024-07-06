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Танкисты ВС РФ уничтожили пункт дислокации и технику ВСУ в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экипаж танка Т-72 Вооруженных сил (ВС) РФ под Липцами уничтожил пункт дислокации и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры боевой работы танкистов показал корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Отмечается, экипаж танка Т-72 подъезжает вплотную к селу, где наносит удары осколочно-фугасными снарядами по пункту дислокации ВСУ, а затем по технике с характерными крестами. После этого российские военные покидают огневую точку, чтобы не попасть под удар беспилотника врага.

«Этот танк Т-72 неоднократно атаковали украинские FPV-дроны. Была повреждена и ходовая часть, и динамическая защита, но сейчас вообще по машине не скажешь, что она когда-то нуждалась в ремонте. Всё быстренько подлатали, заменили, и она продолжает выполнять боевые задачи», — отметил Федорчак.

Командир танка с позывным Логан сообщил, что модернизация танка будет продолжаться. Бойцы усовершенствуют, «доварят» и пустят машину в бой.

Как рассказывают российские военнослужащие, сейчас лучшее время для активной работы, так как противник устал, у него заканчиваются резервы.

«Морально они уже не хотят ничего. Парни рассказывали, они уже просто бросают оружие, убегают на дальние позиции на свои, чтобы просто остаться живыми», — рассказал наводчик с позывным Абрам.

«Наши гаубицы намного точнее, и мы намного опытнее»
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Ранее, 5 июля, сообщалось, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» нанес удар по позициям подразделения зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС ВСУ. Удар был нанесен в районе населенного пункта Коптев, который находится в 14 км к востоку от города Миргорода в Полтавской области.

Также в тот день Минобороны показало, как военнослужащие расчета самоходного миномета 2С23 «Нона-СВК» горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» Вооруженных сил РФ уничтожили американскую боевую машину пехоты (БМП) М2 Bradley и эвакуационную группу ВСУ. Удар наносился с закрытой огневой позиции 120-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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