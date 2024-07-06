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Жители Стамбула и ряда других городов Турции увидели в небе падающий метеорит

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Фото: Соцсети
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Жители Стамбула и ряда других населенных пунктов Турции видели в небе падающий метеорит. Об этом 5 июля сообщило Турецкое космическое агентство (Türkiye Uzay Ajansı).

«Метеорит, увиденный в небе этой ночью в разных частях нашей страны, вызвал восторг», — говорится в сообщении агентства в соцсети X (бывш. Twitter).

Жители турецких городов, в том числе Стамбула, Бурсы и других, поделились многочисленными видео с падающим метеоритом в ночь на субботу.

В агентстве также отметили, что цвета, которые образуются при попадании метеоритов в атмосферу, имеют отличия в зависимости от нескольких факторов, в том числе на цвет влияет химический состав метеорита, его скорость и газы, присутствующие в атмосфере Земли.

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Ранее, 19 мая, стало известно, что жители Португалии увидели в небе вечером 18 мая яркую световую вспышку. Предполагалось, что это был пролетевший через атмосферу метеор. Португальцы поделились множеством видео и фотографий этого явления в социальных сетях. Вспышка на этих кадрах сине-зеленого цвета. Кадры природного явления есть в распоряжении «Известий».

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