Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Азербайджан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Об этом 5 июля сообщило государственное информагентство АзерТадж.
«5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Азербайджан для участия в предстоящем в Шуше неформальном саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ)», — говорится в публикации.
Отмечается, что Орбана в аэропорту встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов и заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.
В этот день также сообщалось, что Орбан с делегацией прибыл в Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили многие актуальные международные вопросы, в том числе и пути урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер назвал переговоры с главой правительства Венгрии обстоятельными, прямыми и честными, а также рассказал, что видит в визите Орбана в Москву попытку восстановить диалог между РФ и Евросоюзом (ЕС).
До этого, 2 июля, глава венгерского правительства, приехав в Киев, предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, срок полномочий которого истек 20 мая, рассмотреть вариант прекращения огня, чтобы начать мирный диалог с Россией. Орбан рассказал, что украинскому лидеру не очень понравилась идея приостановки боевых действий для подготовки плана мирного урегулирования.