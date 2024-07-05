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Поступления в бюджет РФ от налога на добычу полезных ископаемых выросли на 74%

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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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В январе–мае 2024 года в бюджет поступило 5,4 трлн рублей от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Это на 73,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных аналитического портала ФНС, которые изучили «Известия».

«В целом данные за пять месяцев года показывают значительный рост доходов бюджета, как нефтегазовых, росту которых помогла благоприятная конъюнктура цен на нефть и единовременное поступление в феврале доплаты по НДПИ на нефть за IV квартал 2023 года, так и ненефтегазовых (34,1%). Они складываются выше плана за счет более высокой экономической активности», — сказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

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С 1 января 2023-го в России был повышен ряд налогов для нефтегазового сектора. В частности, была увеличена ставка НДПИ на нефть на 2023–2025 годы. Кроме того, в апреле 2024-го президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога на НДПИ на золото.

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