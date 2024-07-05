Россия начнет напрямую импортировать какао-бобы из Нигерии, первый контейнер будет отправлен в ближайшее время. Об этом сообщил «Известиям» 5 июля торгпред РФ в Нигерии Максим Петров.

«Ближайший проект — это поставки какао-бобов из Нигерии напрямую в Россию. Сегодня Россия закупает часть какао-бобов в недружественных странах, поэтому это позволит диверсифицировать поставки данной продукции», — сказал он.

Также между государствами находится в стадии разработки проект, касающийся строительства мукомольни в Нигерии. Так вырастут не только продажи российского зерна, но и укрепятся позиции отечественной сельскохозяйственной продукции на африканском рынке, отметил собеседник.

Нигерия занимает четвертое место в мире по производству какао. Страна производит примерно 300 тыс. т продукта ежегодно. В этом году цена на продукт достигла исторического максимума, поэтому местные фермеры пытаются нарастить производство.

Ранее, в апреле, Минсельхоз РФ сообщил, что в январе и феврале 2024 года российские предприятия выпустили 161,7 тыс. т шоколада и содержащих какао пищевых продуктов в упакованном виде, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Отмечалось, что российский рынок производства кондитерских изделий пятый по величине в мире.