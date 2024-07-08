Эксперты сообщили об увеличении доходов внештатных специалистов разных профилей

За шесть месяцев 2024 года доход программистов, предпочитающих работать в качестве внештатных сотрудников, увеличился на 40% — до 147 тыс. рублей в месяц по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для безопасных сделок с проектными исполнителями Solar Staff, с которыми ознакомились «Известия» в понедельник, 8 июля.

По информации аналитиков, также наблюдается рост среднемесячных доходов на 16% у менеджеров по маркетингу — до 95 тыс. рублей, и на 21% у копирайтеров — до 41,2 тыс. рублей.

«Рост доходов российских проектных исполнителей — это результат растущего спроса на квалифицированные услуги в ключевых отраслях. Разработчики, копирайтеры и маркетологи предоставляют необходимые навыки, которые помогают компаниям оставаться конкурентоспособными и динамично развиваться на рынке. Этот тренд отражает глобальные изменения, где гибкость, специализированные компетенции и оперативность превращаются в ключевые факторы успеха на постоянно эволюционирующем цифровом рынке», — отметил генеральный директор Solar Staff Владимир Корицкий.

Кроме того, фиксируется рост за полгода среднемесячных доходов у ряда других специалистов, работающих в качестве внештатных сотрудников: на 53% у рекрутеров — до 46,3 тыс. рублей, на 14% у финансовых менеджеров — до 143 тыс. рублей, на 8% у системных аналитиков — до 181 тыс. рублей, на 8% у графических дизайнеров — до 56,5 тыс. рублей, на 34% у редакторов текстов — до 67 тыс. рублей.

При этом эксперты подчеркнули, что доходы отдельно взятых фрилансеров могут значительно варьироваться в зависимости от профессиональных навыков, опыта работы, налогового статуса.

«Увеличение доходов внештатных специалистов различных профилей свидетельствует о том, что рынок адаптируется к новым экономическим вызовам и активно интегрирует гибкие формы занятости. Например, рекрутеры стали более востребованы из-за ускорения цифровой трансформации и растущего спроса на квалифицированный персонал в IT-секторе, тогда как финансовые менеджеры получают больше благодаря стремлению компаний к улучшению своих финансовых показателей и оптимизации операционной деятельности», — добавил Корицкий.

Ранее, 24 мая, заместитель генерального директора «Работа.ру», операционный директор сервисов «СберПодбор» и «Подработка» Александр Ветерков сообщил «Известиям», что в России зарплатные предложения в I квартале 2024 года в среднем выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он объяснил, что недостаток свободных кандидатов заставляет компании предлагать потенциальным сотрудникам всё более и более высокие зарплаты.