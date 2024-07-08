Реальный сектор стоит перед выбором: активно трансформироваться в соответствии с технологиями Индустрии 4.0 или столкнуться с серьезным падением прибыльности и рентабельности и выйти из конкурентной гонки из-за недостатка квалифицированных кадров. Как российская промышленность преодолевает цифровой вызов в условиях нарастающего кадрового голода, «Известиям» рассказал первый заместитель генерального директора Холдинга Т1 Дмитрий Харитонов.

— Сегодня во многих отраслях промышленности, как и в ИТ, ощущается дефицит кадров, однако масштаб проблем в разных отраслях различен. Насколько эта проблема существенна именно на стыке промышленности и ИТ?

— Все больше промышленных предприятий смотрят в сторону автоматизации и внедрения технологий, поэтому рынку необходимы кадры, которые разбираются в производственных процессах, а также владеют навыками в ИТ. Мы видим, что реальный сектор активно трансформируется и ищет людей с ИТ-компетенциями, а это увеличивает спрос в и так непростом сегменте рынка труда. Более того, по данным исследований, уже в прошлом году порядка половины отечественных промпредприятий испытывали кадровый голод.

Наиболее востребованы сейчас специалисты в области data science, так как бизнес осознал конкурентную ценность больших данных и умение работать с ними. Кроме того, индустрия активно переходит на отечественные ИТ-решения — нужны сотрудники для их разработки, внедрения и технической поддержки, а также эксперты с компетенциями в области информационной безопасности.

— Получается, что промышленность вступает в общую конкуренцию за ИТ-кадры. Как в таком случае производственные компании могут привлечь работников?

— Особую значимость приобретает бренд работодателя. Это, в том числе, подразумевает возможность гибридной занятости и создание условий для профессионального и личностного развития за счет работодателя, в том числе наличие корпоративных обучающих программ. Это взаимовыгодный фактор: можно повысить квалификацию сотрудников и подготовить специалистов внутри компании именно с теми компетенциями, которые нужны на конкретных проектах, что в ряде случаев помогает закрыть вакансии гораздо быстрее. Для этого внутри холдинга мы создали «Т1 Цифровую Академию», цель которой — развивать и дообучать кандидатов до необходимого уровня.

Фото: пресс-служба Холдинга Т1 Первый заместитель генерального директора Холдинга Т1 Дмитрий Харитонов

Также среди факторов, которые имеют значение для ИТ-специалистов при выборе места работы, часто присутствует амбициозность и масштаб задач, с которыми предстоит работать. В этом плане промышленность как раз предлагает большой выбор интересных проектов.

— Какие вызовы, кроме кадрового, стоят сейчас перед промышленными предприятиями?

— Сейчас отрасль является лидером по темпу внедрения технологий по сравнению с другими сферами. Главная цель предприятий — автоматизировать производственные процессы, а потом собрать разрозненные автоматизированные элементы в единые MES-системы (от англ. manufacturing execution system, системы управления производственными процессами — прим. ред.). У части компаний такие платформы уже есть, но это, как правило, продукты иностранных вендоров, и они постепенно заменяются отечественными. А на новых предприятиях такие программы приходится разворачивать «с нуля», то есть разрабатывать решения под определенные функции.

В «офисной» части тоже требуется импортозамещение: бухгалтерия, ERP (системы для управления ресурсами предприятий), docflow-системы, решения для складского учета. Все это элементы современного ИТ-рельефа любого предприятия. Сложность в том, что их нужно сначала найти. Даже если российские вендоры сегодня предлагают универсальные платформенные решения, их нельзя установить, как есть: они нуждаются в дополнительной адаптации под определенный класс оборудования или продуктов. В этой ситуации уже партнеру-интегратору приходится перестраивать команды и технические решения на базе отечественных производителей, формировать новые компетенции под проектные требования заказчиков. Здесь фронт работ огромен, задачи масштабные и длительные по срокам исполнения.

— Ранее вы сказали, что у сотрудников компаний, работающих «на стыке» промышленности и ИТ, должны быть навыки сразу в двух сферах — знание основ промышленного производства и владение ИТ-инструментарием. Существует ли на сегодня система подготовки таких специалистов?

— Потребность в цифровых навыках персонала растет. Сегодня все руководители высшего и среднего звена, независимо от профильной деятельности, должны обладать хотя бы верхнеуровневыми компетенциями в ИТ. Можно провести аналогию с изучением английского языка: как знание иностранного языка стало нормой для современного специалиста, так и навыками в ИТ будет в скором времени владеть большинство.

Что касается компетенций вчерашних выпускников вузов, то в этом аспекте промышленность не находится в каком-то обособленном положении. Молодые специалисты зачастую не обладают нужными практическими навыками. Их дообучение — сложный процесс, который может занимать несколько лет.

— Есть ли способ сократить этот срок?

— Да, например, если бизнес будет работать в партнерстве с образовательными и научными учреждениями. У нас уже есть такой опыт: в ИжГТУ реализованы наши профильные совместные программы обучения с реальными практическими задачами. Мы стремимся масштабировать этот достаточно успешный кейс и на другие вузы, сейчас ведется эта работа. Также аналогичное сотрудничество выстраивается с ИТ-кампусом «НЕЙМАРК» в Нижнем Новгороде. При этом многие вузы сами заинтересованы в партнерствах с ИТ-компаниями.

— Какого рода меры принимаются государством сегодня для сокращения кадрового дефицита? И какие, по-вашему, еще шаги необходимо предпринять?

— Государство заинтересовано в том, чтобы ИТ-сектор развивался. Во-первых, растет вклад ИТ-сферы в экономику — по итогам 2023 года он уже составлял 1,9% ВВП. Во-вторых, госорганы тоже массово переходят в цифру. Мы видим серьезные меры поддержки компаний со стороны государства, в том числе по кадровым вопросам. Введение льгот показало позитивные результаты: по данным Росстата, в 2023 году количество ИТ-специалистов в российских компаниях увеличилось более чем на 10%. Положительную динамику обеспечивает также федеральный проект «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли», в рамках которого в ряде вузов с 2022 года создаются «Цифровые кафедры».

Важно понимать, что со стороны государства были предложены беспрецедентные меры, которые привели к позитивной динамике, и сейчас большую работу предстоит проделать ИТ-компаниям. Необходимо предпринимать шаги по укреплению кадрового потенциала страны, например, создавая обучающие программы для подготовки будущих ИТ-специалистов.

— Какие тренды в автоматизации промышленного производства определяют будущее отрасли? К чему готовить себя молодым специалистам, которые хотят быть востребованными в данной сфере в средне- и долгосрочной перспективе?

— Первым среди наиболее ярких трендов я бы назвал искусственный интеллект. Нейросетевые технологии действительно сильно трансформируют промышленное производство: продукция создается быстрее, дешевле и с лучшими качествами. Применение ИИ для предиктивного обслуживания оборудования и оптимизации процессов уже входит в регулярную практику. Еще одна важная тенденция — роботизация. Современные роботы становятся доступнее и умнее: они способны выполнять широкий спектр задач — от простых и монотонных операций до высокоточных манипуляций. В топ-3 я бы включил также цифровые двойники. Технология позволяет моделировать различные производственные сценарии, например, работу реакторов на атомных электростанциях или функционирование целого автомобильного конвейера.

С учетом этих трендов, сегодняшним абитуриентам следует ориентироваться на программы обучения в области программирования и технического обслуживания робототехнических систем, моделирования, больших данных и ML.