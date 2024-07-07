Профессор дала советы по исправлению почерка ребенка

Профессор кафедры специальной педагогики и комплексной психолого-педагогической реабилитации Государственного университета просвещения Инна Лукьянова в воскресенье, 7 июля, рассказала «Известиям», как исправить небрежный почерк ребенка.

«Письмо от руки задействует почти все отделы коры головного мозга и требует точной координации, поэтому становятся так популярны курсы каллиграфии. Красивый почерк — это легко различающиеся буквы, которые имеют примерно один размер и наклон, написаны с одинаковым нажимом, без отрыва», — сказала она.

Причин небрежного почерка множество: и привычка торопиться, и личностные особенности ребенка: холерический характер, нарушения по типу СДВГ, отметила специалист.

«Если вы хотите поправить почерк ребенка, главное — тренировка. Писать лучше тексты, чем отдельные буквы. На каникулах можно заняться переписыванием от руки детской книжки. Подготовьте удобное место — по росту ребенка, желательно стол с наклоном в виде парты, освещение слева. Тетрадь можно взять в косую линейку, использовать надо специальные ручки для первоклассников с удобным хватом. Важно следить за правильным положением кисти: она должна не «висеть в воздухе», а опираться на стол. С маленькими детьми рекомендуют начинать занятия с приема «рука в руке», когда взрослый охватывает кисть ребенка своей и выводит правильные буквы. Не спешите и не подгоняйте ребенка, занятия должны проходить в комфортном темпе и результат следует оценивать не по количеству, а по качеству написанного. Сумеете мотивировать ребенка на 10–15 минут ежедневных занятий — к концу лета можно полностью изменить почерк и сформировать графический навык», — сказала она.

Как указала Лукьянова, письмо от руки — один из сложнейших моторных актов. Поэтому обязательно прибавьте упражнения на координацию, занятия с мячом и балансиром, игры с мелкими предметами (сортировка пуговиц или монет).

«Еще одно интересное и полезное для формирования красивого почерка занятие — рисование по цифрам, когда, соединяя пронумерованные точки, вы получаете рисунок. Не забывайте о правильном отдыхе после тренировок — это может быть разгадывание кроссвордов, решение логических задач, чтение детских книг и пересказ их. Такие занятия стимулируют развитие лобных долей мозга, и, в конце концов, также влияют на почерк», — заключила педагог.

5 июля педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина рассказала «Известиям», как не растерять знания за лето. По ее словам, чтобы понять, насколько интенсивная работа требуется, можно взглянуть на свои оценки за прошедший учебный год или же ориентироваться на собственные ощущения и пробелы в знаниях. Ученик может оценить уровень знаний, пройдя тестирование по предмету, оно укажет на темы, которые вызывают проблемы.