Шесть человек пострадали при аварийной посадке самолета Ан-2 в Бурятии
Шесть человек пострадали при аварийной посадке самолета Ан-2 в Бурятии, сообщил 5 июля источник «Известий».
Аварийная посадка была совершена в Еравнинском районе около 09:41.
Пострадавших доставляют в больницу. Предварительно, тяжелых травм никто не получил.
Ранее, 30 июня, вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку в Иркутской области, никто не пострадал. Вертолет выполнял рейс по усилению группировки пожарных для ликвидации пожаров. На борту находились семь специалистов «Авиалесоохраны» и три члена экипажа.