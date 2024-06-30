Вертолет авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку в Иркутской области, никто не пострадал. Об этом 30 июня сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Поступила информация о жесткой посадке вертолета Ми-8 авиакомпании «Ангара» в 200 км от Бодайбо. На борту находились семь специалистов «Авиалесоохраны» и три члена экипажа. Все живы», — написал Кобзев в Telegram-канале.

Он также сообщил, что вертолет выполнял рейс по усилению группировки пожарных для ликвидации пожаров в Бодайбинском районе.

В ближайшее время на место вылетит спецборт с техниками для того, чтобы забрать людей и определить повреждения авиасудна, сообщил губернатор.

Обстоятельства происшествия предстоит определить специалистам.

Накануне источник «Известий» сообщал, что легкомоторный самолет «ЛАК-17» совершил аварийную посадку в Пензе, в СУ СК РФ по области позже сообщили, что в результате происшествия погиб пилот воздушного судна. Отмечается, что посадка произошла в селе Сосновка Бессоновского района.