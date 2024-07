Обратный расчет: каждое пятое МСП стало проводить платежи за границу

Вовлеченность малых и средних предприятий (МСП) в трансграничные расчеты выросла с 17% до 20% с осени 2023-го . Это следует из опроса ПСБ и «Опоры России», который есть у «Известий». Операции проводят, несмотря на дополнительные ограничения, которые с начала года стали вводить китайские, турецкие и казахские банки . Причины такой активности малого бизнеса в том, что он активно развивается благодаря освобождению ниш ушедшими иностранными игроками. В каких валютах ведутся расчеты — в материале «Известий» .

Сколько малых компаний продает свою продукцию за границу

Каждый пятый предприниматель из числа МСП проводил трансграничные расчеты за последние шесть месяцев . Это следует из опроса ПСБ и «Опоры России». Если в сентябре прошлого года таких было 17%, то в мае 2024-го уже 20% , сказано там.

Тенденцию обуславливает активное развитие МСП. Этому способствуют импортозамещение и стремление малых компаний занять освобожденные иностранцами рыночные ниши , а также изменение каналов поставок, отмечается в исследовании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Самые высокие показатели сейчас у бизнеса в сфере производства . Там доля компаний, вовлеченных в трансграничные расчеты, достигает 27% — в том числе за счет развития экспортной деятельности.

Кроме того, малый бизнес в целом всё чаще взаимодействует с иностранцами. Как ранее писали «Известия», за год доля МСП, которые занимаются экспортом, выросла в полтора раза, до 14%.

Основными странами-партнерами российского бизнеса сейчас выступают КНР, Белоруссия и Казахстан , сказал заведующий кафедрой предпринимательства и логистики, директор Высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

В перечень товаров, которые экспортируют компании МСП, в основном входят продукты питания, сельскохозяйственная продукция, пиломатериалы. Также растут поставки программного обеспечения, отметил он.

Предприниматели стали чаще использовать юани — об этом заявили 12% респондентов (+3 п.п. за восемь месяцев), говорится в исследовании ПСБ и «Опоры России». Более активно сотрудничают с Китаем МСП из производственной сферы и торговли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Участники трансграничных расчетов стараются использовать дружественные валюты, и в этом смысле интерес к юаню отражает в целом тенденцию увеличения товарооборота с азиатскими странами, — заявил Дмитрий Завьялов.

При этом многие компании предпочитают не связываться с «токсичными валютами» — долларом и евро . Операции с ними могут обойтись дороже и зачастую требуют сложных транзакционных схем, добавил Дмитрий Завьялов.

Что помогает МСП торговать за рубежом

Государство организовало достаточно большое количество мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые позволяют даже тем, кто раньше не задумывался о внешнеэкономической торговле, начинать ее вести , отметила член московского отделения «Деловой России», директор ООО «Каргосерт» Ирина Мысливчик.

— Много программ обучения и развитие маркетплейсов позволили субъектам МСП активнее развивать возможности продаж своих товаров за пределы нашей страны. Сейчас прекрасное время для средних и маленьких компаний для выхода на международные рынки . Есть для этого вся инфраструктура, а также компенсационные меры господдержки, — сказала она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Кроме того, небольшим компаниям легче и быстрее донастроить свой продукт под клиента , что дает им на быстрорастущих рынках заметное преимущество, сказала Ирина Мысливчик.

В немалой мере росту вовлеченности МСП в трансграничные расчеты способствуют кредиты российских банков , полагает доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян. Так, по оценке ЦБ, в апреле 2024-го малым и средним компаниям предоставили займы на общую сумму 1,6 трлн рублей, что на 37% больше, чем в апреле 2023-го , привел цифры эксперт.

В целом же МСП почувствовали возможности для себя, для своего экономического роста и развития, ведь вполне реально занять огромные ниши, которые раньше были практически монополизированы иностранцами, сказал доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. Российский бизнес, по его словам, воспользовался этой опцией.

Как МСП проводят международные расчеты

Всё больше малых компаний проводят трансграничные расчеты, несмотря на то что в начале этого года ситуация с проведением платежей усложнилась . В конце декабря 2023-го в силу вступил 12-й пакет санкций против России — тогда китайские банки стали отказываться принимать платежи в долларах из России, потому что такие операции легко отслеживают в США.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

С января несколько кредитных организаций уже перестали обслуживать и трансакции в юанях из РФ. Среди них Ping An Bank и Bank of Ningbo. В марте этот список расширился. К нему добавились ICBC, China CITIC Bank, Industrial Bank, а также Bank of Taizhou. На фоне риска вторичных мер Турция и ОАЭ тоже стали ограничивать расчеты с РФ.

Сейчас заблокированы очень многие каналы платежей из России и в нее, отметил вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев. Уже больше двух лет крупнейшие банки находятся под санкциями и отключены от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Также Запад ввел ограничения против российского аналога — Системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ.

Иностранные банки при проведении внешнеторговых расчетов вынуждены учитывать риски вторичных санкций , в связи с этим более тщательно проводят проверку платежей, что приводит к увеличению сроков либо к отказу от их проведения, рассказали «Известиям» в Минэке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Чтобы обеспечить устойчивость трансграничных расчетов с дружественными странами, ЦБ оказывает содействие коммерческим кредитным организациям в развитии сети корреспондентских счетов в банках стран-партнеров, номинированных в рублях и национальных валютах соответствующих государств , — добавили в ведомстве.