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Мирошник связал рост числа жертв среди мирного населения с поставками ВСУ оружия

Мирошник: рост гибели населения в зоне СВО связан с поставками западного оружия
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Air Force
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С начала года наблюдается рост жертв среди мирного населения, это связано с поставками Украине западного оружия. Об этом в пятницу, 5 июля, заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Рост числа жертв среди мирного населения напрямую связан с увеличением поставок ВСУ (Вооруженным силам Украины. — Ред.) западного вооружения и его преднамеренного использования для нанесения ударов по гражданским объектам», — отметил дипломат.

Удары по гражданским объектам усилились после того, как Запад разрешил Киеву использовать дальнобойные ракеты, уточнил Мирошник.

По его словам, в период с января по июнь из-за атак ВСУ на российской территории погибли как минимум 465 мирных жителей.

«С 1 января по 30 июня текущего года от действий украинских карателей пострадали как минимум 2547 мирных жителей, из них ранения и увечья различной степени тяжести получили 2082 человека. Погибли как минимум 465 человек», — сказал он.

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Ранее, 3 июля, помощник госсекретаря США по Европе Джеймс О'Брайен предупредил, что ВСУ смогут наносить удары по российским территориям на большие расстояния в случае, если Россия «расширит фронт».

Так он ответил на замечание конгрессмена от Республиканской партии Томаса Кина, что администрация президента США Джо Байдена в настоящее время ограничивает использование американского оружия в пределах 100 км от границ Украины, что значительно меньше дальности действия ракет ATACMS, превышающей 300 км.

Ранее, 6 июня, Джо Байден указывал, что решение одобрить удары украинской армии по территории РФ американским оружием может втянуть Запад в конфликт, однако такое развитие событий маловероятно. В интервью американскому телеканалу ABC News он заявил, что США не разрешат бить ВСУ американским оружием по Москве или Кремлю.

В конце мая президент России Владимир Путин прокомментировал звучащие на Западе предложения разрешить Украине наносить удары по РФ, призвав страны НАТО подумать, «с чем они играют» в конфликте с Россией.

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