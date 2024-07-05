Обливавший женщин кислотой в подмосковном Монино мужчина признан невменяемым
Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который облил серной кислотой двух женщин в подмосковном Монино. По результатам экспертиз его признали невменяемым, сообщило 5 июля главное управление СК России по Московской области.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, уличенного в совершении запрещенных уголовным законом деяний в состоянии невменяемости», — сказано в сообщении.
Ведомство отметило, что он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Уголовное дело направлено в суд для применения в отношении обвиняемого принудительных мер медицинского характера.
Ему вменяют хулиганство с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия, умышленное причинение тяжкого и легкого вреда здоровью.
10 апреля мужчина облил кислотой двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя. Его задержали 12 апреля, а позже суд арестовал его. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Одна из пострадавших рассказала, что шла домой и не сразу заметила, что у нее на штанине оказалась смесь, которая начала жечь. Вторая девушка сообщила, что мужчина прошел мимо нее, потом вернулся и облил кислотой.