Армия Индии получила 35 тыс. автоматов АК-203 от российско-индийского предприятия
Министерство обороны Индии получило 35 тыс. автоматов модели АК-203, произведенных и поставленных российско-индийским предприятием Indo-Russian Rifles Private Limited. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Отмечается, что учредителями совместного предприятия с российской стороны являются «Рособоронэкспорт» и концерн «Калашников».
Автомат АК-203 — версия автомата АК-200 под используемый в индийской армии патрон 7,62х39 мм, он надежен и прост в техническом обслуживании, уточнили в «Ростехе». Данный автомат производится в Индии с соблюдением эксклюзивных российских технологий на сертифицированном оборудовании, что обеспечивает качество продукции.
«Сегодня Индия — первый иностранный заказчик, который начал выпускать у себя «200-ю» серию автоматов Калашникова. Производство продукции развернуто в Индии в полном соответствии программам Make In India и «Самодостаточная Индия», — отметил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.
По словам генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, совместное предприятие РФ и Индии завершило первую фазу проекта про производству АК-203. Отгрузка необходимого имущества на завод Korwa Ordnance Factory в Амети, штат Уттар-Прадеш, и оборудование производственных мощностей позволили произвести и поставить индийской армии партию в 35 тыс. автоматов в оговоренные с минобороны страны сроки.
Накануне сообщалось, что «Ростех» планирует запустить на территории Индии производство порохов для танковых снарядов «Манго», которые предназначены для поражения техники с комбинированной защитой. Чемезов обратил внимание на то, что многие проекты в рамках партнерства с дружественными странами включают трансфер технологий и обмен компетенциями, что позволяет стране-импортеру развивать собственное производство.