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Глава ЛДПР выразил намерение добиваться повышения зарплат медиков в регионах

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Фото: РЕН ТВ
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В Марий Эл 4 июля обсудили поддержку участников спецоперации и других конфликтов. В республиканский госпиталь ветеранов войн прибыла делегация депутатов и сенаторов от ЛДПР.

Благодаря медикам учреждения многие военнослужащие полностью восстанавливаются. Уровень лечения пациенты оценили высоко и попросили уделить внимание зарплатам врачей и медсестер в регионах, так как от них зависит здоровье военных.

«Стране сейчас не хватает примерно 25 тыс. врачей и где-то 50 тыс. среднего медперсонала. Не хватает в первую очередь потому, что невысокие зарплаты. Во сколько мы выросли, а ничего не изменилось. Кто нас учит, кто нас лечит — должны получать больше всех, а получают меньше всех», — отметил председатель партии Леонид Слуцкий.

Как считают депутаты, решить проблему нехватки персонала можно путем целевого распределения для выпускников медвузов, а также расширением программы поддержки молодых специалистов. Речь идет о предоставлении жилья, это должно привлечь их в отдаленные районы.

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В начале июня министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости нарастить реабилитационные мощности для скорейшего выздоровления военных. Он отметил, что нужно выстроить систему взаимоотношений между ведомствами так, чтобы задача качественного лечения военнослужащих выполнялась наиболее эффективно.

При этом еще в январе президент РФ Владимир Путин указал на необходимость повышать эффективность медицинской помощи и реабилитационных программ и на важность создания условий для реализации бойцов в разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, а также в местном самоуправлении.

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