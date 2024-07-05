СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск
Уголовное дело возбуждено после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, где погиб ребенок и пострадали мирные жители, сообщил 5 июля Следственный комитет России в Telegram-канале.
«Следователи Следственного комитета Российской Федерации детально установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка», — сказано в сообщении.
Кроме того, СК будет расследовать преступление ВСУ в поселке Победы в Донецкой Народной Республике (ДНР), где погиб местный житель.
Украинские беспилотники атаковали 5 июля Приморско-Ахтарск Краснодарского края. Был поврежден трехэтажный многоквартирный дом, жильцов эвакуировали и подготовили для них пункт временного размещения. Также нарушена работа энергоподстанции. В результате атаки погибла шестилетняя девочка и пострадали местные жители.
«Известия» показали последствия атаки. В многоквартирном доме провисла кровля, выбиты окна и фрагмент стены. Кирпичи и осколки стекол повредили припаркованные около дома машины.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.