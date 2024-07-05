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Отца экс-депутата рады заочно приговорили к 8 годам за нападение на консульство РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Суд в Москве 5 июля заочно приговорил к восьми годам колонии Зиновия Парасюка — отца депутата Верховной рады восьмого созыва Владимира Парасюка (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который участвовал в нападении на российское генконсульство во Львове.

Как сообщил корреспондент «Известий», в Московском городском суде в пятницу прошло заседание по делу Зиновия Парасюка. Его признали виновным по ч. 2 ст. 360 УК РФ («Нападение на служебные помещения, пользующиеся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений»).

«Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет в колонии общего режима», — говорится в приговоре.

По версии следствия, марте 2016 года Парасюк вместе со своим сыном участвовал в митинге в поддержку Надежды Савченко во Львове. Они вместе с толпой забросали здание генконсульства РФ петардами, бутылками, камнями и другими предметами. Парасюк-младший также незаконно проник на территорию консульства, сорвал с флагштока флаг России, а затем растоптал его и сжег.

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Зиновий Парасюк был объявлен в международный розыск. В конце апреля МВД РФ также повторно объявило в розыск Владимира Парасюка.

В ноябре прошлого года 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил Парасюка-младшего к 11 годам колонии. Его признали виновным в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, в нападении на генконсульство и надругательстве над флагом РФ.

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