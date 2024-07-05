Чат-бот поможет подобрать антибиотики перед операцией
Специалисты Цифровой кафедры Сеченовского университета Минздрава РФ разработали Telegram-бот для хирургов и клинических фармакологов. Он поможет принять обоснованное решение о целесообразности приема антибиотиков пациентам перед хирургическим вмешательством.
С помощью программы врач также сможет подобрать оптимальный препарат с учетом состояния пациента, его веса, вида планируемого вмешательства и его продолжительности, риска развития инфекции и аллергических реакций. Кроме того, в бот заложена функция обновления алгоритма тактики при появлении новых клинических рекомендаций.
«Профилактическое применение антибиотиков перед операцией проводится для снижения частоты развития послеоперационных раневых инфекций. Сейчас хирурги и клинические фармакологи принимают решение о назначении антибиотиков на основании подсчета баллов по трем специальным шкалам. Их нужно постоянно иметь под рукой или просто запомнить. У начинающих специалистов подсчеты баллов и определение тактики лечения могут занимать достаточно много времени. Наш бот позволит значительно его сократить», — объяснил разработчик программы врач-терапевт Олег Бухтин.
В дальнейших планах специалистов — протестировать цифрового помощника, получить отзывы медиков и усовершенствовать функционал бота для подбора антибиотиков при различных заболеваниях.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Врач от бота: антибиотики перед операцией подберут через Telegram