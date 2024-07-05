Горевшее два дня назад здание в Саранске обрушилось
В столице Республики Мордовия Саранске обрушилось горевшее два дня назад здание. Об этом 4 июля сообщило местное МЧС в своем Telegram-канале.
«В Мордовии обрушилось здание, где 2 июля произошло возгорание», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники МЧС отправились на место происшествия, а информация по пострадавшим уточняется.
«Что послужило причиной обрушения здания, предстоит выяснить следственным органам. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего уточняются. Ситуация на контроле», — написал в своем Telegram-канале глава Республики Мордовия Артем Здунов.
Как ранее сообщало МЧС Мордовии, 2 июля в Саранске на улице Гагарина в доме № 3 произошло возгорание на площади 210 кв. м. Отмечалось, что пострадавших нет. Причиной пожара стало возгорание строительных материалов.
Ранее в этот день сообщалось, что в Пензенской области загорелся склад с лакокрасочными материалами. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. На месте работают 35 специалистов и 11 единиц техники.