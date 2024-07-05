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Житель Очеретино рассказал о страхе выходить из дома из-за дронов ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) постоянно находились в воздухе над Очеретино в Донецкой Народной Республике (ДНР), люди не могли спокойно выйти из дома. Об этом «Известиям» рассказал житель освобожденного российскими войсками населенного пункта Виктор Прилуцкий.

«Лично видели дроны с заряженными гранатами. Я лично видел. Они висят над головами, там не выйти, поэтому далеко от дома не отходили. С подъезда вот так вот выглядывали. Видел дроны с зажигательной смесью», — поделился он.

Прилуцкий рассказал, что постоянно находившиеся в воздухе дроны не давали жителям эвакуироваться. Он отметил случай, когда его друг собирался с семьей эвакуироваться на своей машине. Они сложили в нее вещи, однако дрон спикировал на машину и взорвал ее. Все вещи сгорели внутри. Семье пришлось идти пешком 10 км.

Однако в день, когда Прилуцкого и других жителей на машине эвакуировали военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ, дроны не появлялись, так что перевозка прошла успешно и спокойно.

«Мне повезло, нам повезло. Я был не один, со мной была женщина, так что нам повезло, приехали удачно, благополучно, не ночью, как все. Другим досталось, а мне повезло», — рассказал Прилуцкий.

Он заявил, что сейчас уже оформил почти все документы и скоро будет устраиваться на работу и снимать квартиру.

«Надо как-то жить», — заключил Прилуцкий.

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Ранее, 3 июля, губернатор региона Владимир Сальдо сообщал, что украинские дроны атаковали пекарню в Алешках Херсонской области, в результате чего два человека погибли. Он отметил, что атака была совершена с помощью FPV-дронов, здание получило повреждения, после чего удар был совершен по тушившим пожар работникам предприятия.

Днем ранее, 2 июля, украинские боевики нанесли удар по жилым районам Горностаевки, Днепрян и Алешек Херсонской области, погиб один человек. Два человека получили ранения.

До этого, 29 июня, жительница Красногоровки рассказала об эвакуации военными РФ из «пекла и ада». Ольга с сыном вместе с четырьмя жителями города были эвакуированы бойцами 110-й бригады Вооруженных сил (ВС) РФ пару дней назад. Во время выхода они попали под обстрел украинской артиллерии. Погиб доктор Валерий Чумаков, последний и единственный сотрудник местной больницы, который не выезжал весь период активных боев за город и продолжал помогать людям до последний минуты своей жизни.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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