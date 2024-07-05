Спецнадежда: каких сотрудников не хватает в сельском хозяйстве

Число вакансий в сельскохозяйственной отрасли за весну 2024 года увеличилось почти в два раза — на 91% по сравнению с весной прошлого года, сообщили «Известиям» в сервисах по подбору персонала. Рост потребности в кадрах для агропромышленного комплекса в последние годы превышает динамику сельхозпроизводства, обратили внимание эксперты РАНХиГС в исследовании, с которым ознакомились «Известия». Они выразили опасение, что в перспективе АПК может не хватить трудовых ресурсов для сохранения динамики производства. В Минсельхозе сообщили, что ведомство разрабатывает программу повышения престижа профессий, необходимых для сельхозотрасли. О том, как власти и эксперты предлагают привлечь дополнительные кадровые ресурсы, — в материале «Известий».

Рост потребности

В течение восьми лет рост потребности в трудовых ресурсах в сельском хозяйстве в России обгоняет динамику производства. Это следует из исследования Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, с которым ознакомились «Известия». Наибольший разрыв произошел в 2021 году, когда темпы роста требуемых работников составили 148,7% к предыдущему году, а производства — 118,6%.

В 2022 году темп роста потребности в кадрах составил 107,1%, в 2023 году — 119,1%.

— В перспективе сельскому хозяйству может не хватить трудовых ресурсов, чтобы сохранить динамику производства, — сказала «Известиям» автор исследования, старший научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Президентской академии Александра Потапова.

Она отмечает, что отечественная статистика слабо учитывает число наемных работников — в расчет обычно берутся показатели сельхозорганизаций, а не крестьянских фермерских хозяйств и хозяйств населения. Но, по данным Минсельхоза, в 2023 году в отрасли не хватало 200 тыс. человек. Как отмечается в документе, эта цифра может быть существенно выше, если учесть все виды хозяйств.

В исследовании приведена и иная цифра — число требуемых работников на вакантные рабочие места. Там указывалось, что с 2017-го по 2023-й оно выросло в три раза, составив 50,7 тыс. человек. Из них более 26 тыс. необходимы в сфере животноводства, отметили авторы исследования.

Как сообщили «Известиям» в сервисах по поиску работы, сейчас эти цифры существенно выше, чем представленные в исследовании. Так, по данным hh.ru, компании и предприятия из сельскохозяйственной отрасли только за первое полугодие 2024 года опубликовали 105,8 тыс. вакансий. За тот же период прошлого года в отрасли вакансий было на 20 тыс. меньше, подсчитали в сервисе. А по данным «Авито Работы», весной 2024 года число вакансий в сфере сельского хозяйства увеличилось в 1,9 раза (+91%) в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году.

— Доля вакансий в сегменте составляет 21% от общего числа предложений о работе, — сообщил директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Александр Сампетов.

Но, как отметили в сервисе SuperJob, в сельском хозяйстве всё еще высокий процент поиска сотрудников на местах, а не через интернет. Поэтому реальные цифры потребности там оценивать не стали.

В Министерстве сельского хозяйства «Известиям» сообщили, что в агропромышленной отрасли занято более 6 млн человек.

— В соответствии с поручением президента России, к 2030 году необходимо нарастить объем производства продукции АПК на четверть к базовому показателю 2021 года, что требует привлечения дополнительных кадровых ресурсов, — заявили в ведомстве.

Там отметили, что разрабатывают программу повышения престижа профессий, необходимых для агропромышленного комплекса. Она должна охватить период до 2035 года.

Кого не хватает в сельском хозяйстве

Самыми массовыми специалистами сферы, которых хотели бы заполучить себе работодатели, по данным «Авито Работы», в этом году стали овощевод, скотник, доярка, лесоруб, зоотехник и эколог. На этом ресурсе было размещено наибольшее количество таких вакансий за весну 2024 года. Самый значительный рост потребности за год — в скотниках (+189%) и овощеводах (+167%).

В сервисе hh.ru в числе наиболее востребованных специальностей в сельском хозяйстве назвали водителей, разнорабочих, агрономов, инженеров, операторов производственной линии, бухгалтеров, ветеринарных врачей, слесарей. Также компании из этой сферы часто ищут менеджеров по продажам и работе с клиентами, бухгалтеров, продавцов-консультантов.

Управляющая крестьянского фермерского хозяйства «Моргуновские сады» Вероника Низовских пожаловалась «Известиям», что сейчас крайне сложно найти специалистов по растениеводству.

— Практически невозможно найти хорошего специалиста, причем необязательно хорошего, а просто специалиста, в большей степени это касается агрономов, — рассказала она. — Также не хватает механизаторов, и я давно не видела здесь молодых специалистов: после колледжа сейчас идут в армию, а после нее меняют профессию или выбирают более перспективную работу. Я сейчас нашла троих, но они все возрастные. Получается, что между хозяйствами складывается конкуренция и мы друг у друга переманиваем работников.

Как следует из еще одного исследования РАНХиГС, которое было посвящено анализу и оценке обеспеченности отраслей, реализующих проекты технологического суверенитета, в сельском хозяйстве не хватает специалистов среднего звена, то есть квалифицированных специалистов. Согласно расчетам сотрудников Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований, для сельскохозяйственной отрасли эта потребность составляет 27 тыс. человек.

По данным hh.ru, в топ-10 регионов по числу открытых вакансий в сельском хозяйстве за последний месяц входят Москва, Краснодарский край, Воронежская, Московская, Белгородская, Курская, Ростовская, Тамбовская области. Замыкают десятку Ставропольский край и Пензенская область.

Как решить проблему нехватки кадров

Согласно исследованию Центра экономики непрерывного образования, в 2023 году по направлениям «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» и «Ветеринария и зоотехния» обучалось более 146,6 тыс. человек. Из них по договорам целевого обучения готовились лишь 3609 человек, то есть 2,5%. И если увеличить число обучающихся хотя бы на 3–4% по дефицитным специальностям и по договорам целевого обучения, то нехватка специалистов среднего звена может быть компенсирована в течение 2–4 лет, полагают аналитики.

При этом, отмечается в исследовании центра, с 2028–2030 годов можно ожидать рост дефицита специалистов среднего звена из-за покидающих отрасль по возрасту. Но если с 2025 года увеличить целевой набор в 3–5 раз, то дефицит только управленцев среднего звена может быть ликвидирован к 2030 году — даже с учетом роста дефицита, обусловленного ростом доли покидающих работу по возрасту.

А согласно исследованию Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, частично решить проблему с кадрами в сельском хозяйстве могло бы реформирование образовательных программ, в первую очередь — среднего профессионального образования. Треть незанятых в трудоспособном возрасте и с опытом работы в сельском хозяйстве имеют низкую квалификацию, отмечают аналитики. Этих людей можно вернуть на работу только при условии прохождения обучения или переквалификации.

Также авторы документа указали на несоответствие вакансий и соискателей по уровню образования и квалификации — примерно 56 тыс. человек, задействованных в отрасли, в 2022 году были уволены по инициативе работодателя.

При этом более половины сельскохозяйственных безработных, теряющих работу по инициативе работодателя, как правило, находятся в состоянии незанятости длительный период: от одного до трех лет — 20% от общего штата уволенных, более трех лет — 43%.

В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что сейчас основной инструмент подготовки профессиональных кадров для агропромышленного комплекса — это 57 аграрных вузов, они находятся в ведении Министерства сельского хозяйства и Минобрнауки. Там отметили, что аграрные вузы используют механизмы целевого обучения и сетевые формы реализации образовательных программ вместе с ведущими предприятиями АПК.

— Драйвером всей образовательной цепи должны стать работодатели. Важно, что Минсельхоз России компенсирует сельскохозяйственным товаропроизводителям до 90% затрат на целевое обучение и прохождение практики, — объяснили в ведомстве.

Минсельхоз также ведет работу по формированию комплексной системы аграрного образования — от школьной скамьи через среднее профессиональное и высшее образование до работодателя: в сельских школах созданы агротехнологические классы и агрошколы, ученики которых получают базовые знания и навыки для поступления в сельскохозяйственные средние профессиональные и высшие учебные заведения. Кроме того, напомнили в ведомстве, в этом году в регионах России появится 21 пилотная школа, закрепленная за профильными вузами.