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Эксперты рассказали о снижении цены на автомобили в первом полугодии 2024 года

«Авто.ру»: средняя цена нового автомобиля в России снизилась на 3%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Аналитики «Авто.ру Оценка» изучили объявления и 5 июля рассказали «Известиям», цены на какие новые и подержанные машины сильнее всего изменились за первые шесть месяцев текущего года. По итогам первого полугодия средняя цена нового автомобиля снизилась на 3%, до 3,6 млн рублей. За машину с пробегом к концу июня в среднем просили чуть больше 2 млн рублей, что на 8% ниже январских результатов.

Так, средняя стоимость нового автомобиля снижается на протяжении последних десяти месяцев. Максимальное значение в 3,9 млн рублей было зафиксировано в августе 2023 года, а к концу июня 2024 года снижение составило почти 300 тыс. рублей.

Во многих регионах за отчетный период произошли существенные перемены как в объеме предложения, так и составе представленных моделей и брендов. В результате Новосибирская и Омская области показали снижение средней стоимости нового автомобиля более чем на треть и приблизились к общему уровню по стране. Кроме них снижение средней стоимости за первые шесть месяцев отмечено в 18 регионах. Первую пятерку замыкают Ставропольский край (–22%; 2,9 млн рублей), Мурманская область (–17%; 1,8 млн рублей) и Республика Башкортостан (–15%; 2,1 млн рублей).

С другой стороны, в ряде регионов отмечен рост средней цены на новые автомобили в первом полугодии 2024 года. Самое значительное изменение зафиксировано в Саратовской области, где по сравнению с январем стоимость выросла на 14,5%, до 3,1 млн рублей. Следом идет Тюменская область (+8,6%; 3,9 млн рублей), она также занимает второе место после Московской агломерации по самому высокому значению средней стоимости. В Пермском крае и Псковской области к концу июня средняя цена увеличилась на 7%, до 2,9 и 1,4 млн рублей соответственно. Практически не изменились за первые шесть месяцев цены в четырех регионах: Нижнем Новгороде, Москве, Самаре и Ярославле.

Топ моделей, цены которых снизились в июне по сравнению с маем-2024, возглавляют кроссоверы Hongqi HS5 и BMW X7, чья средняя стоимость снизилась на 6%, до 4,4 и 18,6 млн рублей соответственно. За ними следует еще одна пара популярных внедорожников: Hyundai Santa Fe со средней ценой 6 млн рублей и Toyota Rav4 стоимостью 4,8 млн рублей — цена каждой модели снизилась на 4%.

На российском рынке к концу первого полугодия 2024 года наибольшее удорожание в сегменте новых автомобилей относительно майских показателей зафиксировано у Lada Vesta, ее средняя стоимость увеличилась на 4%, до 1,7 млн рублей. За ней следуют две премиальные модели: электрический Voyah Free и минивэн Mercedes-Benz V-Class, чья средняя стоимость в июне снизилась на 3%, до 6,2 и 18,4 млн рублей соответственно.

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В сегменте подержанных машин средняя стоимость снижалась с февраля 2024 года и к концу июня достигла 2,09 млн рублей, что на 8% ниже январских значений. Сразу в пяти регионах средняя цена сократилась более чем на 20%. Лидером среди них оказалась Рязанская область: по сравнению с началом года падение составило 37% и к концу июня стоимость автомобиля с пробегом составила чуть больше 1 млн рублей. За Рязанью идут Ивановская (1,1 млн рублей), Смоленская (1,4 млн рублей) и Пензенская области (1,12 млн рублей), а также Республика Мордовия (1 млн рублей).

Только в Республике Коми и еще трех областях — Курганской, Томской, Кемеровской — за первые шесть месяцев средняя стоимость автомобиля с пробегом возросла, при этом стоит отметить, что подорожание было незначительным и не превысило 5%. Самая высокая средняя стоимость подержанного автомобиля по итогам первого полугодия зафиксирована в Москве (2,91 млн рублей) и Калининграде (2,54 млн рублей).

Лидерами по росту средней стоимости среди автомобилей с пробегом стали три модели премиальных европейских брендов: Mercedes-Benz V-Class W447 (+9,4%; 8,56 млн рублей), Range Rover Mk III (+3%; 2,3 млн рублей) и Audi A3 8V (+3%; 1,58 млн рублей).

По итогам июня-2024 топ-5 моделей по размеру снижения средней стоимости составили Volvo XC60 (–5%; 2,26 млн рублей), Genesis GV80 (–4%; 6,91 млн рублей), Volvo XC90 (–4%; 1,74 млн рублей), хетчбэки Skoda Fabia (–3,5%; 677 тыс. рублей) и Peugeot 308 (–3,3%; 673 тыс. рублей).

1 июля стали известны результаты продаж автозавода «Москвич» по итогам I полугодия. Было реализовано свыше 10 тыс. автомобилей, в том числе почти 900 лифтбэков «Москвич 6» и около 700 электромобилей «Москвич 3е». За июнь было продано 1323 «Москвича», включая почти 200 лифтбэков и более 100 электромобилей. Как рассказали представители «Москвича», после того как в марте удалось снизить цены на автомобили, на них отмечается повышенный спрос.

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