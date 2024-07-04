Исчезнувший на Колыме город воссоздадут в виртуальном пространстве

Город, который существовал в Магаданской области, воссоздадут в виртуальном пространстве. Проект реализуют историки и воспитанники детского технопарка «Кванториум». Благодаря ему любой желающий сможет прогуляться по улицам древнего Гижигинска.

Как пишет ИА MagadanMedia, собранные в экспедициях артефакты оцифровывают для создания их 3D-копий. По словам педагога-наставника VR-квантума технопарка Александра Вериго, на территории в виртуальном макете создадут здание. Это будет небольшой музей, в котором разместят найденные при раскопках артефакты. Ожидается визуализация улиц, домов и, возможно, людей. Вериго уверен, что 3D-макет позволит каждому вступить на землю, где Указом Великой императрицы Екатерины II был основан первый город будущей Магаданской области.

Агентство отмечает, что в макете уже сейчас можно рассмотреть Спасскую церковь, крепостную стену и несколько жилых домов. Однако он лишь приоткрывает дверцу в историю древнего города. 3D-модель позволит на какое-то время стать жителем Гижигинска. Для того чтобы увидеть древний город, не нужны VR-очки, достаточно лишь смартфона с приложением.

Ранее сообщалось, что проект «Гижигинская археологическая экспедиция» победил в конкурсе грантов Русского географического общества.

Гижигинск был основан русскими казаками в середине XVII века. В годы расцвета население города достигало 800 человек. Гижигинск был обнесен крепостной стеной с тремя воротами и четырьмя пушками. В 1927 году из-за эпидемии чумы жителей, которых можно было вылечить, отправили в соседнее село Кушка. Остальные горожане умирали в своих домах. После эпидемии город сожгли.