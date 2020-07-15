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Археологи проведут раскопки в старом Гижигинске в Магаданской области

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Проект «Гижигинская археологическая экспедиция» победил в конкурсе грантов Русского географического общества. Специалисты проведут раскопки в заброшенном городе.

Гижигинск был основан русскими казаками в середине XVII века. В годы расцвета население города достигало 800 человек. Гижигинск был обнесен крепостной стеной с тремя воротами и четырьмя пушками. Также в городе работали пять магазинов, две лавки, питейный дом, имелось около сотни жилых домов. В 1927 году из-за эпидемии чумы жителей, которых можно было вылечить, отправили в соседнее село Кушка. Остальные горожане умирали в своих домах. После эпидемии город сожгли, сообщает ИА MagadanMedia.

В 2019 году во время ознакомительной экспедиции были выявлены контур крепости и остатки самого поселения с кладбищем. Участники экспедиции обнаружили частично сохранившиеся надгробные плиты, ограждения и предметы быта. Специалисты считают, что у Гижигинска есть перспективы изучения и признания объектом культурного наследия.

В рамках новой экспедиции ученые намерены установить точные границы города. Так как в районе Гижигинска обитает большое число медведей, исследовательская группа будет находиться под охраной.

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