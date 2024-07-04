Пик паводка на реке Уссури у Хабаровска прогнозируют 8 июля

На реках Хабаровского края зафиксирован подъем уровня воды. Паводковая ситуация находится на особом контроле сотрудников МЧС. Они ведут постоянный контроль низменных мест. К таким территориям относится основная часть Хабаровска.

По словам замначальника ГУ МЧС региона по гражданской обороне и защите населения Андрея Прокопенко, которые приводит ИА AmurMedia, пик паводка, который смещается по реке Уссури, ожидается 8 июля у Хабаровска. Уровень воды может достичь отметок 380–400 см. В третьей декаде июля возможна отметка 470 см, что выше неблагоприятных явлений на 20 см. При этом Прокопенко сослался на прогноз гидрометеорологической службы.

В соответствии с прогнозом УГМС Дальневосточное, на реке Хор в ближайшее время уровень воды может подняться на 0,3–0,5 м, с . У села Шереметьево на реке Уссури уровень воды может достичь отметки опасного явления. На реке Амур у Хабаровска в ближайшие сутки подъем уровня воды составит 15–20 см.

Агентство отмечает, что из-за подъема воды на реках Хабаровского края в 10 населенных пунктах подтоплено три частных дома, 153 приусадебных участка, 33 земельных участка, семь участков внутрипоселковых дорог и один участок межпоселковой дороги.

В Вяземском и Нанайском районах населению оказывают адресную помощь. За сутки помогли 15 домовладениям, в село Арсеньево подвозят питьевую воду жителям. В селе Видное работает лодочная переправа, за сутки перевезли 16 местных жителей.

Ранее, 24 июня, сообщалось, в Приморском крае в некоторых муниципалитетах выпала месячная норма осадков. На отдельных участках рек центральных и западных районов из-за дождей уровни воды поднялись на 1,5 м.