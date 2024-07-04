Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил, что план РФ по Украине позволит немедленно прекратить боевые действия
Политика
Политолог заявил о повторении Арменией пути Украины
Новости компаний
В России начали маркировать созданную ИИ рекламу
Пресс-релизы
В МИЦ «Известия» МЧС России расскажет о правилах безопасности на воде
Общество
Защита генерала Попова подала заявление о госизмене
Общество
Подаренные Путину олени освоились в вотчине Деда Мороза
Политика
В Госдуме усомнились в праве Зеленского вести переговоры от лица Украины
Экономика
Эксперт оценила рост доходов от приватизации в России
Экономика
Тунисский бизнес заинтересовался расширением импорта зерновых из России
Новости компаний
В «Мегафоне» рассказали о результатах работы голосового помощника
Пресс-релизы
Во Вьетнаме состоялась первая выездная сессия Восточного экономического форума
Мир
На Украине назвали число ежедневно пытающихся покинуть страну уклонистов
Мир
МАГАТЭ проинформировано о восьми пострадавших работниках ЗАЭС после атаки ВСУ
Мир
Гросси назвал атаку на ЗАЭС 3 июля подрывом нескольких столпов ядерной безопасности
Мир
Страны ШОС договорились объявить 2025-й Годом устойчивого развития
Политика
Кремль подтвердил визит Моди в Россию 8–9 июля
Туризм
Эксперты назвали семь регионов России для активного туризма

Пик паводка на реке Уссури у Хабаровска прогнозируют 8 июля

0
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На реках Хабаровского края зафиксирован подъем уровня воды. Паводковая ситуация находится на особом контроле сотрудников МЧС. Они ведут постоянный контроль низменных мест. К таким территориям относится основная часть Хабаровска.

По словам замначальника ГУ МЧС региона по гражданской обороне и защите населения Андрея Прокопенко, которые приводит ИА AmurMedia, пик паводка, который смещается по реке Уссури, ожидается 8 июля у Хабаровска. Уровень воды может достичь отметок 380–400 см. В третьей декаде июля возможна отметка 470 см, что выше неблагоприятных явлений на 20 см. При этом Прокопенко сослался на прогноз гидрометеорологической службы.

В соответствии с прогнозом УГМС Дальневосточное, на реке Хор в ближайшее время уровень воды может подняться на 0,3–0,5 м, с . У села Шереметьево на реке Уссури уровень воды может достичь отметки опасного явления. На реке Амур у Хабаровска в ближайшие сутки подъем уровня воды составит 15–20 см.

Агентство отмечает, что из-за подъема воды на реках Хабаровского края в 10 населенных пунктах подтоплено три частных дома, 153 приусадебных участка, 33 земельных участка, семь участков внутрипоселковых дорог и один участок межпоселковой дороги.

В Вяземском и Нанайском районах населению оказывают адресную помощь. За сутки помогли 15 домовладениям, в село Арсеньево подвозят питьевую воду жителям. В селе Видное работает лодочная переправа, за сутки перевезли 16 местных жителей.

Ранее, 24 июня, сообщалось, в Приморском крае в некоторых муниципалитетах выпала месячная норма осадков. На отдельных участках рек центральных и западных районов из-за дождей уровни воды поднялись на 1,5 м.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024