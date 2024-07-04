ВС РФ нанесли удары по двум предприятиям ВПК и нефтезаводу Украины

Российские силы нанесли удары по двум предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщило 4 июля Минобороны РФ.

Военное ведомство уточнило, что также поражены нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, которые снабжали воинские части Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также нанесен удар по цеху производства и складу хранения ударных беспилотников.

Кроме того, уничтожен украинский самолет МиГ-29, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.

Ранее, 21 июня, российские силы за неделю нанесли 17 групповых ударов по ВПК Украины. Были поражены объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, логистические центры накопления вооружения и прочее. Под групповой удар попали и пункты временной дислокации подразделений украинской армии и иностранных наемников.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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