Путин пригласил эмира Катара посетить Россию

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров 4 июля с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани пригласил его посетить Россию.

«Ваше высочество, вы давно не были в России. С удовольствием приняли бы вас в нашей стране. Позвольте передать это в качестве официального приглашения», — отметил президент.

В свою очередь, эмир Катара принял его приглашение и пригласил российского лидера посетить страну в удобное время.

«Спасибо вам большое, господин президент, за ваше приглашение посетить Российскую Федерацию, я его принимаю. Я со своей стороны тоже приглашаю вас посетить Катар в удобное для вас время», — сказал он.

Также Тамим бен Хамад Аль Тани подчеркнул, что ценит отношения с РФ, поскольку они строятся на взаимном уважении и доверии.

Переговоры состоялись 4 июля в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. В ходе них Путин указал, что между Москвой и Дохой присутствует хорошая перспектива товарооборота. Также он поблагодарил эмира за усилия по решению вопросов гуманитарного характера, возникших в связи с кризисом на Украине.