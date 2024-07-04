Путин заявил о хорошей перспективе товарооборота между Россией и Катаром

Между Москвой и Дохой присутствует хорошая перспектива товарооборота. Об этом 4 июля заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

По словам российского лидера, сейчас у стран «небольшой товарооборот в абсолютных величинах», однако он имеет хорошую перспективу роста и тенденции. Он уточнил, что отношения РФ и Катара строятся на дружеской основе.

Путин обратил внимание на продолжающееся инвестиционное сотрудничество стран. Он отметил, что сейчас ведется диалог о возможности подключения Катара к транспортному коридору Север – Юг. Также Россия и Катар согласовали меморандум в области спорта, добавил президент РФ.

Кроме того, Путин поблагодарил эмира за усилия по решению вопросов гуманитарного характера, которые возникают в связи с кризисом на Украине.

«Именно при вашем посредничестве удается вернуть в семьи детей — как с российской, так и с украинской стороны», — сказал президент РФ.

Глава же арабского государства выразил готовность продолжать посреднические усилия.

Также Путин заявил, что Катар является эффективным посредником в конфликте между Палестиной и Израилем и принимает энергичные усилия по прекращению огня в секторе Газа и обмену удерживаемыми лицами.

Также Путин пригласил эмира Катара посетить Россию. В свою очередь, тот его принял. Эмир в ответ пригласил президента РФ посетить арабскую страну.

Саммит ШОС проходит 3–4 июля в Астане, по его итогам будут приняты 24 документа. После присоединения Белоруссии количество стран — участниц объединения возросло до 10. В ее состав также входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и присоединившиеся позже Индия, Пакистан и Иран.

В августе прошлого года российский посол в Дохе Дмитрий Догадкин рассказал, что Россия и Катар прорабатывают совместные проекты на сумму более 160 млрд рублей. Дипломат указал, что перспективным направлением для сотрудничества двух стран также является сфера транспорта и логистики. Уточняется, что речь идет о реализации проекта международного транспортного коридора Север – Юг.