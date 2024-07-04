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Стал известен план немецких войск по возможному наступлению на Украине

Профессор Галас: основным ресурсом для пополнения ВС ФРГ являются мигранты с Украины
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Фото: Global Look Press/dpa/Oliver Berg
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В Германии подготовили план по отправке своих войск на Украину. Как бундесвер планирует наступать на российские позиции и сколько военных собирается отправить, узнали «Самые шокирующие гипотезы».

Немецкое издание Bild сообщило, что командование бундесвера разработало секретные документы, в которых содержится план действий на случай вооруженного конфликта с Россией. Согласно сценарию министерства обороны ФРГ, боевые действия могут начаться совсем скоро. Всего Берлин планирует отправить на восточный фронт до 300 тыс. своих военнослужащих.

По замыслу генералов бундесвера, немецкие войска при поддержке союзников из Прибалтики могли бы зайти на Украину через так называемый польский коридор и затем начать наступление сразу по трем маршрутам. В первый входят харьковское и луганское направления, которые Берлин планирует использовать в качестве плацдарма для отвлекающих ударов. В западной прессе это будет озаглавлено как контртеррористическая операция НАТО против России.

Основное же наступление начнется на запорожском направлении по маршруту Вербовое – Мариуполь. Оно нацелено на то, чтобы разделить российские войска, а затем загнать их в два приазовских котла.

В завершение планируется организовать коридор для снабжения своих войск от правого берега Днепра до побережья Азовского моря, чтобы в дальнейшем развивать наступление в направлении Мариуполь – Бердянск – Армянск с выходом к Перекопскому перешейку, соединяющему Крымский полуостров с материком.

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Историки видят здесь параллели с Великой Отечественной войной. При этом у Третьего рейха была огромная армия и мощнейшее вооружение, чего у современной Германии уже нет, подтверждают западные военные эксперты.

«Немецкая армия была почти полностью расформирована, потребуются годы, чтобы оправиться от ущерба, нанесенного ей», — отметил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Даже если Германия решится ввести свои войска на Украину, то перспективы для немцев не слишком радостные, поскольку реальная численность немецкой армии оценивается в 180 тыс. военнослужащих. В зону боевых действий теоретически могут отправить лишь 80 тыс. бойцов, в то время как остальные части бундесвера останутся в Германии в качестве резерва. В то же время, согласно открытым данным, численность российских войск на линии боевого соприкосновения составляет 617 тыс. военнослужащих.

Также до недавнего времени считалось, что армия Германии является одной из самых передовых по качеству и количеству вооружения. Однако немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовало статистику, согласно которой в ближайшем будущем Берлин может потерять еще 200 танков Leopard, которые планируют передать ВСУ. Ранее на вооружении ФРГ числилось не более 300 таких танков разных модификаций.

На фоне этого в Германии начали вербовать на военную службу беженцев с Украины якобы для отправки их в ряды ВСУ. Однако инсайдерские источники сообщают, что украинских мигрантов готовят для гипотетического наступления бундесвера.

«Бундесверу не хватает на сегодняшний день порядка 20 тыс. военнослужащих. В этой связи министр обороны Борис Писториус заявил о том, что Германия готова принимать на военную службу иностранцев и для этого не нужно иметь гражданство. Основным человеческим ресурсом для пополнения вооруженных сил Федеративной Республики Германия являются, с одной стороны, турецкие мигранты, с другой стороны, мигранты из Украины», — заявила профессор факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Марина Галас.

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