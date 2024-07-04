В Псковской области установят более 200 знаков навигации для туристов

Более 200 знаков туристкой навигации установят в Псковской области в текущем году. Такие цифры озвучила глава регионального комитета по туризму Марина Егорова на первой стратегической сессии по развитию автотуризму в регионе, которая прошла в четверг, 4 июля.

«За последние пять лет автотуризм в Псковской области вырос на 18%. Рост туристического потока подтверждает интерес к Псковской области», — сказала Егорова, ее цитату приводит «Псковская лента новостей».

По ее словам, в 2023 году было установлено более 300 подобных знаков, а к Псковской области проявили интерес свыше 500 тыс. автотуристов.

Ранее в июле сообщалось, что около 12,5 тыс. детей отдохнут в Псковской области в рамках летней оздоровительной кампании. Все учреждения в регионе работают в штатном режиме.