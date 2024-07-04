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На Украине назвали число ежедневно пытающихся покинуть страну уклонистов

Депутат рады Наталуха: ежедневно 200 мужчин пытаются покинуть Украину
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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Около 200 мужчин призывного возраста ежедневно пытаются выехать с Украины. Об этом сообщил 4 июля председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.

«Ежедневно по меньшей мере 200 мужчин призывного возраста предпринимают попытку покинуть страну. Каждый день», — говорится в Telegram-канале «Страна.ua».

По словам депутата, всё больше мужчин работают неофициально, чтобы избежать утечки личных данных в государственные базы. Дмитрий Наталуха отметил, что подобное поведение серьезно ущемляет реальный сектор экономики.

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6 мая украинские пограничники задержали переодетого в женщину мужчину, пытавшегося выехать в Румынию по паспорту своей сестры. Задержанный до последнего настаивал на том, что он является гражданкой Украины.

До этого, 28 апреля, украинская погранслужба сообщила, что двое граждан Украины, скрываясь от мобилизации, утонули в реке Тиса при попытке пересечь украинско-румынскую границу.

Ранее, 22 апреля, спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что каждый день около 10 уклонистов пытаются незаконно покинуть страну. По его словам, бегущие от призыва украинцы также предпринимают попытки подкупить сотрудников погранслужбы.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и ужесточает наказание за уклонение от нее. Он не предусматривает положений о демобилизации.

На Украине военное положение действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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