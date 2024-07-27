Это «ж-ж-ж» — неспроста: как работают сборщики дикого меда в Непале

Сбор дикого меда является традиционным занятием во многих непальских общинах. Местные жители поднимаются на высоту более 2000 метров над у.м., чтобы добыть «пчелиное золото». Как осуществляется древний промысел и почему им недовольны пчелы — смотрите в галерее «Известий»
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Фото: Марк Левитин
Во время сбора меда внизу разводят костер, чтобы с помощью дыма отпугнуть хотя бы часть жалящих насекомых
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Фото: Марк Левитин
Гигантские гималайские пчелы собирают нектар из цветов рододендрона, обладающего галлюциногенными свойствами. Поэтому полученный таким образом мед шаманы с незапамятных времен используют в своих ритуалах
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Фото: Марк Левитин
Команда охотников за медом состоит их тех, кто забирается на вершину утеса и их помощников, ожидающих внизу. Пока сборщик сбивает соты и собирает в ведро вытекающий мед, его наземные коллеги выжимают остатки продукта из упавших сот
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Фото: Марк Левитин
Экологи отмечают, что умеренная добыча гималайского меда не вредит популяции производящих его пчел
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Фото: Марк Левитин
«Охотники» забираются на вершину отвесного утеса, крепят самодельную веревочную лестницу и спускаются собирать мед при помощи бамбуковых шестов
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Фото: Марк Левитин
На сегодняшний день закон не охраняет гималайский пчел, поэтому беспринципные туроператоры зачастую уничтожают недостроенные соты во время липовой «охоты»
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Фото: Марк Левитин
Пчелы недовольны таким вмешательством. Разъяренные насекомые постоянно кружатся вокруг налетчиков
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Фото: Марк Левитин
Новое поколение непальских предпринимателей считает добычу гималайского меда перспективным направлением, в рамках экологически допустимых пределов
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Фото: Марк Левитин
Бизнесмены создают из местных «кооперативы охотников за медом», покупают у них урожай оптом и пытаются экспортировать товар
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Фото: Марк Левитин
Со временем у сборщиков меда вырабатывается иммунитет к пчелиному яду
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Фото: Марк Левитин
Основная часть меда хранится внутри скалы. Местные жители идут на риск, так как с детства знают о ценности полученного продукта. Предположительно, мед гигантской пчелы обладает наибольшим целительным свойствам в сравнении с другими сортами
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