Реклама
Прямой эфир
Мир
Польша ввела ограничения на въезд для дальнобойщиков с Украины
Мир
Пашинян счел нецелесообразным проведение референдума для вступления в ЕС
Мир
Захарова сочла неонацизмом отказ «Известиям» в аккредитации на саммит НАТО
Мир
Партия Ле Пен «Национальное объединение» победила в первом туре выборов во Франции
Происшествия
Власти Белгорода сообщили об отключениях электричества в ряде районов
Мир
На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Херсонской области
Армия
Сальдо сообщил об отбитых попытках ВСУ прорваться на левый берег Днепра
Общество
В ТМХ назвали причину расцепления вагонов поезда на МЦД-3
Мир
Журналистам «Известий» отказали в аккредитации на саммит НАТО в Вашингтоне
Мир
В Словакии заявили о скором возвращении Фицо к исполнению обязанностей
Армия
Марочко сообщил об уничтожении более 34 тыс. солдат ВСУ и наемников на рубежах ЛНР
Мир
Столтенберг заявил о поддержке США Украины при любом президенте
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +33 градусов жары без осадков 1 июля
Мир
Экс-министр благосостояния Латвии Петравича раскритиковала закон об однополых браках
Политика
Вызовет много вопросов. Политолог оценила вероятность замены Байдена на выборах
Общество
Иностранные гости «Алых парусов» восхитились праздником выпускников
Происшествия
В Хабаровске задержали местную жительницу с 50 кг черной икры
Сюжет:

Эксперт отметил востребованность продукции химпромышленности РФ вопреки санкциям

Зубец: продукция химической промышленности РФ востребована в Юго-Восточной Азии
0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия справится с ограничением на ввоз синтетического каучука и технического углерода в Евросоюз (ЕС) и найдет покупателей на свою химическую продукцию в других странах, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Об этом он рассказал «Известиям» 1 июля.

С 1 июля вступили в силу ограничения на ввоз синтетического каучука и технического углерода, асфальта из РФ в ЕС. Они прописаны в 10-м пакете санкций.

Зубец отметил, что Россия может перенаправить товар на другие рынки.

«Продукция российской химической промышленности востребована в мире, особенно в быстрорастущих странах Юго-Восточной Азии. Дело в том, что химическое сырье — это вообще продукция энергоемкая и требующая использования того же самого природного газа в большом количестве. У нас в силу наличия природных ресурсов себестоимость производства химической продукции невысокая. За счет этого можно обеспечивать приемлемую себестоимость для внешних рынков», — объяснил экономист.

Эксперт уточнил, что в этом случае придется перестраивать логистику. При этом для перевозки ряда химических продуктов нужны специальные емкости.

«Если здесь у нас имеются на Тихом океане специальные возможности для экспорта, то безусловно потребуется какое-то время и сила, и деньги на то, чтобы перенастроить эти потоки на развивающиеся страны Юго-Восточной Азии», — сказал он.

По его словам, пока у РФ недостаточно транспортной мощности для перевозки всей продукции в восточном направлении. Кроме того, может оказаться так, что экспорт будет проходить через порты Балтики, тогда будет длинным логистическое плечо — путь от пункта отгрузки товара перевозчику до места выгрузки получателю.

«Думаю, что Россия справится и найдет покупателей на свою химическую продукцию в других странах в силу более низкой себестоимости нашей продукции», — заключил Зубец.

14-й пошел: Европа запретила реэкспорт российского сжиженного газа
Эффект от новых санкций будет ограниченным, считают эксперты

Страны Евросоюза утвердили 14 пакетов санкций против России. Последние рестрикции были введены 24 июня, среди них: ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты.

В тот же день замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что, приняв 14-й пакет санкций, ЕС пошел по пути экономической, политической и военной эскалации без оглядки на собственное благополучие. Он подчеркнул, что Россия проанализирует новые меры, принятые объединением, и даст на них ответ, который посчитает необходимым.

Западные страны ужесточили санкционное давление в отношении РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024