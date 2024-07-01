Эксперт отметил востребованность продукции химпромышленности РФ вопреки санкциям

Россия справится с ограничением на ввоз синтетического каучука и технического углерода в Евросоюз (ЕС) и найдет покупателей на свою химическую продукцию в других странах, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Об этом он рассказал «Известиям» 1 июля.

С 1 июля вступили в силу ограничения на ввоз синтетического каучука и технического углерода, асфальта из РФ в ЕС. Они прописаны в 10-м пакете санкций.

Зубец отметил, что Россия может перенаправить товар на другие рынки.

«Продукция российской химической промышленности востребована в мире, особенно в быстрорастущих странах Юго-Восточной Азии. Дело в том, что химическое сырье — это вообще продукция энергоемкая и требующая использования того же самого природного газа в большом количестве. У нас в силу наличия природных ресурсов себестоимость производства химической продукции невысокая. За счет этого можно обеспечивать приемлемую себестоимость для внешних рынков», — объяснил экономист.

Эксперт уточнил, что в этом случае придется перестраивать логистику. При этом для перевозки ряда химических продуктов нужны специальные емкости.

«Если здесь у нас имеются на Тихом океане специальные возможности для экспорта, то безусловно потребуется какое-то время и сила, и деньги на то, чтобы перенастроить эти потоки на развивающиеся страны Юго-Восточной Азии», — сказал он.

По его словам, пока у РФ недостаточно транспортной мощности для перевозки всей продукции в восточном направлении. Кроме того, может оказаться так, что экспорт будет проходить через порты Балтики, тогда будет длинным логистическое плечо — путь от пункта отгрузки товара перевозчику до места выгрузки получателю.

«Думаю, что Россия справится и найдет покупателей на свою химическую продукцию в других странах в силу более низкой себестоимости нашей продукции», — заключил Зубец.

Страны Евросоюза утвердили 14 пакетов санкций против России. Последние рестрикции были введены 24 июня, среди них: ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты.

В тот же день замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что, приняв 14-й пакет санкций, ЕС пошел по пути экономической, политической и военной эскалации без оглядки на собственное благополучие. Он подчеркнул, что Россия проанализирует новые меры, принятые объединением, и даст на них ответ, который посчитает необходимым.

Западные страны ужесточили санкционное давление в отношении РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.