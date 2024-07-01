Пашинян счел нецелесообразным проведение референдума для вступления в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян счел нецелесообразным проведение референдума для вступления в Евросоюз (ЕС), однако выразил уверенность в том, что у народа республики есть европейские стремления. Таким мнением он поделился 1 июля на заседании «Армянского демократического форума»

«Нам говорят, что мы должны провести референдум, чтобы показать, что народ поддерживает идею стать членом ЕС. Я сам заявил, что Армения готова быть настолько близко к ЕС, насколько ЕС считает это возможным. Если бы я думал, что народ Армении не разделяет эту идею, я бы не сделал такого заявления», — сказал он.

По его мнению, если будет проводиться референдум, то должна быть организована кампания.

«Люди спросят, готов ли ЕС принять нас. Я не могу дать ответ на этот вопрос, потому что и внутри ЕС происходят процессы, которые как минимум вызывают вопросы, связанные с итогами выборов. Мы заявили о политической воле на самом высоком уровне», — приводит слова Пашиняна ТАСС.

В мае Пашинян заявил о готовности Армении вступить в ЕС в 2024 году.

При этом еще в апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Запад отводит Армении лишь роль инструмента для «разжигания пожара» на Кавказе. В свою очередь, посол Еревана в ЕС Тигран Балаян подчеркнул, что поворот внешней политики республики в сторону установления более тесных отношений с ЕС не несет угрозы для интересов РФ в Закавказье.

До этого, в середине марта, замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян заявил, что Ереван разрабатывает новый документ по сотрудничеству с ЕС, его подписание планируется в июле. По его словам, в случае полной реализации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении и Евросоюза республика будет иметь «статус готовности страны — кандидата на членство в ЕС».