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В Забайкалье из-за 35 градусной жары объявили экстренное предупреждение

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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В Забайкальском крае из-за жары до +35 градусов было объявлено экстренное предупреждение. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«Экстренное предупреждение! С 1 по 4 июля местами в Забайкалье будет очень жарко — местами до 35 градусов и выше», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники МЧС призвали граждан не выходить на улицу без головных уборов, пить больше воды, а также держаться поближе к тени.

Тепловой рекорд, жара, июль: Москву ждут температурные аномалии
Воздух в столице прогреется значительно сильнее 30 градусов

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что июль в Москве начнется с 30-градусной жары. Так, 1 июля днем ожидается до +32 градусов. Во вторник, 2 июля, характер метеоусловий не изменится, но будет жарче: в разгар дня температура воздуха поднимется до +34 градусов. 3 июля будет чуть прохладнее — до +30 градусов, а 4 июля температура составит до +33 градусов.

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