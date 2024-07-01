Российские минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Работино
К северу от села Работино Запорожской области мобильный расчет 82-миллиметрового самоходного автоматического миномета «Василек» гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Днепр» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России показало 1 июля боевую работу расчета.
Как рассказал старший наводчик миномета с позывным Боцман, минометчики при взаимодействии с операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нанесли огневое поражение с помощью осколочно-фугасных снарядов.
По словам наводчика, расчетам «Васильков» необходимы считаные минуты, чтобы поразить цель с момента получения информации и выезда на огневую позицию.
«Очень быстро работаем там, быстро улетаем и прилетаем [на позиции]. Мы не даем ротации сделать, смену [личного состава], подвоз продуктов, там питания. Наши глаза же видят, следят круглые сутки. Только видят какое-то движение ― команда к бою», ― заявил военнослужащий.
Ранее, 29 июня, Минобороны сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» нанес удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона техникой ВСУ в районе населенного пункта Украинка в Запорожской области.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».