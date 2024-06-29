Расчет «Искандер-М» нанес удар по месту разгрузки эшелона ВСУ в Запорожской области
Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» нанес удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Украинка в Запорожской области. Об этом в субботу, 29 июня, сообщили в российском оборонном ведомстве, поделившись кадрами удара.
«В результате удара уничтожены: личный состав ВСУ, бронетранспортеры М-113 производства США, топливозаправщики, ЗРК (зенитный ракетный комплекс. — Ред.) «Бук-М1», БМП-2 и другие виды грузового и автомобильного транспорта», — говорится в публикации Министерства обороны в Telegram-канале.
В пресс-службе уточнили, что контроль результатов поражения осуществлялся с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Суперкам».
Ранее, 28 июня, Минобороны опубликовало кадры уничтожения российскими войсками пусковой установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) М270 А1 MLRS американского производства, автомобиля сопровождения и транспортно-грузовых автомобилей с боекомплектом.
На кадрах с беспилотника показано, что сначала разведка Вооруженных сил (ВС) России вскрыла позицию пусковой установки М270. После операторы разведывательных дронов установили перемещение американской РСЗО. Расчетом «Искандер-М» российских сил был нанесен ракетный удар по ангару. После удара над зданием поднялись клубы пламени и дыма.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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