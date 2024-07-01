Минобороны опубликовало кадры освобождения десантниками ВС РФ села Раздоловка

Десантники Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) освободили населенный пункт Раздоловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), заняв более выгодные рубежи и расширив зону контроля к северо-западу от села. Министерство обороны (МО) РФ 1 июля опубликовало видео боевой работы десантников.

На кадрах можно увидеть, как военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ, освобождая дом за домом, установили российский триколор рядом с одним из административных зданий. Когда село было полностью освобождено от украинской армии, над населенным пунктом пролетел квадрокоптер под управлением операторов отдельной десантно-штурмовой роты и закрепил флаг ВДВ на самой высокой точке села.

Как отметил командир штурмовой роты Евгений, освобождение Раздоловки ― заслуга не только его подразделения, но также разведывательной роты.

«Мы разработали план скрытого подхода. Парни зашли, противник не ожидал этого, и важный перекресток, который необходим нам, был взят под наш контроль. После этого пошли группы других подразделений, обеспечившие освобождение населенного пункта. Использовали разведывательные беспилотники со сбросом, а также артиллерию. Все действовали как один сплоченный организм», ― поделился Евгений.

Ранее, 28 июня, подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР и заняли более выгодные рубежи. Была поражена живая сила и техника трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины.

Позднее, 30 июня, Минобороны РФ сообщило, что российские силы взяли под контроль населенные пункты Спорное и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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