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В ФССП рассказали о передаче акций кондитерской фабрики Roshen в доход России

ФССП: акции кондитерской фабрики Порошенко Roshen передали в доход России
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Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow
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Акции кондитерской фабрики Roshen, которая ранее принадлежала экс-президенту Украины Петру Порошенко, были переданы в доход России в результате судебного решения. Об этом сообщил директор ФССП Дмитрий Аристов в беседе с «РИА Новости» в понедельник, 1 июля.

«В доход переданы акции АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен», — рассказал он.

Ранее, 19 февраля, Октябрьский районный суд Липецка обратил в доход РФ акции и доли Порошенко в фабрике Roshen. Суд удовлетворил исковые требования заместителя генпрокурора РФ о запрете на территории России деятельности Порошенко, его сына Алексея Порошенко и Олега Казакова в связи с осуществлением экстремистской деятельности

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До этого, 19 января 2023 года, в Арбитражный суд Липецкой области был подан иск к компании «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен», входящей в корпорацию Порошенко Roshen, на 892,8 млрд рублей. Иск был подан дочерней компанией. С 2014 по 2019 год компании заключили договор займа, однако средства так и не были возвращены в полном объеме.

Корпорация Roshen приобрела фабрику в Липецке в 2001 году и выпускала на ней около 60 наименований кондитерских изделий. В 2014 году ее работа приостановилась из-за ареста счетов корпорации в России, но позже была частично возобновлена. В 2017 году работа фабрики остановилась окончательно.

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