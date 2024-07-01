В ФССП рассказали о передаче акций кондитерской фабрики Roshen в доход России
Акции кондитерской фабрики Roshen, которая ранее принадлежала экс-президенту Украины Петру Порошенко, были переданы в доход России в результате судебного решения. Об этом сообщил директор ФССП Дмитрий Аристов в беседе с «РИА Новости» в понедельник, 1 июля.
«В доход переданы акции АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен», — рассказал он.
Ранее, 19 февраля, Октябрьский районный суд Липецка обратил в доход РФ акции и доли Порошенко в фабрике Roshen. Суд удовлетворил исковые требования заместителя генпрокурора РФ о запрете на территории России деятельности Порошенко, его сына Алексея Порошенко и Олега Казакова в связи с осуществлением экстремистской деятельности
До этого, 19 января 2023 года, в Арбитражный суд Липецкой области был подан иск к компании «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен», входящей в корпорацию Порошенко Roshen, на 892,8 млрд рублей. Иск был подан дочерней компанией. С 2014 по 2019 год компании заключили договор займа, однако средства так и не были возвращены в полном объеме.
Корпорация Roshen приобрела фабрику в Липецке в 2001 году и выпускала на ней около 60 наименований кондитерских изделий. В 2014 году ее работа приостановилась из-за ареста счетов корпорации в России, но позже была частично возобновлена. В 2017 году работа фабрики остановилась окончательно.