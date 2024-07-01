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ФАС с начала года выявила госзакупки по фальшивым документам на 6,5 млрд рублей

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Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в I полугодии 2024 года выявила госзакупки более чем на 6,5 млрд рублей, которые были проведены с предоставлением подложных документов. Это следует из изученных «Известиями» решений ФАС и реестра недостоверных сведений, который ведет ведомство.

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Для сравнения, в решениях службы за 2023 год совокупная стоимость таких закупок составила 10 млрд рублей. Проблема недостоверных документов, которые предоставляют участники госзакупок, начинает приобретать массовый характер, заявил «Известиям» еще в феврале 2024 года заместитель руководителя ФАС Петр Иванов.

Если за 2022 год было рассмотрено около 100 жалоб на подобные нарушения, то в 2023 году — уже более 460. За первые шесть месяцев 2024 года ведомство получило более 200 жалоб на подобные нарушения (окончательная статистика за первое полугодие еще уточняется), сообщили в пресс-службе ФАС.

Подавляющее большинство выявленных схем в реестре недостоверных сведений ФАС касается строительства. Это связано с особым регулированием таких закупок. Для победы в конкурсе строительному подрядчику недостаточно соответствовать условиям тендера и предложить более выгодную цену, объяснил «Известиям» член Общественного совета при ФАС Дмитрий Доброштан.

Сложившаяся ситуация наносит серьезный ущерб отрасли, объяснил «Известиям» руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере госзакупок при бизнес-омбудсмене Москвы Сергей Маковеев. Компании с поддельными документами в итоге срывают строительство объектов, включая социальные или возводимые в рамках национальных программ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На подложном корму: госконтракты на 6,5 млрд выиграны по фальшивым документам

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