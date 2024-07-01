Новые российские корветы получили гиперзвуковые ракеты «Циркон»

Корветы проекта 20385 получили возможность применять гиперзвуковые ракеты «Циркон». На «Гремящем» модернизирован универсальный корабельный стрельбовый комплекс (УКСК) 3С14 на восемь ячеек для крылатых ракет различных типов. Обновленная пусковая установка позволяет использовать не только крылатые ракеты «Калибр» и сверхзвуковые «Оникс», но и гиперзвуковые «Цирконы», сообщили источники «Известий» в Минобороны РФ.

Пусковую установку с возможностью использования всех трех типов ракет также получил еще один корвет этой серии — «Проворный», рассказали источники «Известий» в судостроительной отрасли.



«Цирконы» крайне сложно перехватить существующими сейчас системами противовоздушной обороны (ПВО), рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.



«Считается, что «Циркон» — это лучшее средство борьбы с боевыми кораблями противника. Корветы теперь могут уверенно работать против кораблей своего класса, фрегатов, эсминцев и даже авианосцев. Для прорыва обороны авианосной ударной группы (АУГ) придется задействовать несколько кораблей. В то же время восемь гиперзвуковых ракет нашего корвета могут оказаться достаточным нарядом для поражения основной цели АУГ — авианосца», — пояснил он.



Корветы могут действовать не только в ближней морской зоне, уверен военный эксперт Дмитрий Болтенков.



«Сейчас на том же Тихоокеанском флоте есть несколько корветов предыдущего проекта 20380 — и они постоянно ходят в дальние походы. Их черноморский одноклассник — «Меркурий» — базируется в Средиземном море. У кораблей проекта 20385 возможности лучше, они смогут оперировать вдали от своих берегов», — отметил он.



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Выбить Махом: российские корветы модернизировали под ракеты «Циркон»