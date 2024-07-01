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В ФРГ полицейские застрелили напавшего на них мужчину

Bild: в ФРГ полицейские застрелили мужчину, напавшего на них с ножом
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Фото: REUTERS
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В Германии на железнодорожной станции Лауф-ан-дер-Пегниц 34-летний мужчина напал с ножом на трех сотрудников федеральной полиции. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщил Bild.

Таблоид информирует, что преступник начал оскорблять и провоцировать полицейских, находящихся в машине, вынудив патруль применить против него перцовый баллончик. После этого, по информации СМИ, мужчина попытался ударить стражей порядка ножом.

Женщина-полицейский после предупредительного выстрела открыла огонь уже по нападавшему, ранив его в живот. Мужчина, несмотря на усилия врачей, скончался от полученных травм.

Нападавший был иранского происхождения, указывает Bild. Его мотивы неизвестны.

Ранее, 31 мая, в Германии мужчина с ножом напал на критикующего ислам политика. Как сообщала ранее в этот день пресс-служба Главного управления полиции Мангейма, на Мангеймской торговой площади примерно в 11:35 по местному времени (12:35 мск) мужчина с ножом напал на нескольких человек и ранил их. Против нападавшего правоохранители применили огнестрельное оружие, чтобы остановить его.

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